Den Elon Musk dreift den Ëmbau vun Twitter virun: Wéi schonn an enger Mail ugekënnegt, ginn e Freideg eng Partie Mataarbechter vum Onlinedéngscht entlooss.

Der Noriichtenagence AFP läit eng E-Mail vir, déi en Donneschdeg un all d'Employéeë vun der Entreprise gaangen ass an där no e Freideg eng annoncéiert gëtt, wie bleiwen dierf a wien net.

D'Washington Post an d'New York Times mellen, datt ronn d'Hallschent vun der 7.500 Mataarbechter hir Aarbechtsplaze verléiere wäerten. An der Mail, déi duerch d'Entreprise goung, goufen d'Mataarbechter ugewisen, heem ze goen an e Freideg net op d'Aarbecht ze kommen. D'Plattform géing "duerch de schwierege Prozess vun der Personalreduktioun" goen, fir d'Entreprise op e "gesonde Pad" ze bréngen, heescht et weider an der Mail. Dës Mesure wäert "sëllege Mënschen treffen, déi e wäertvolle Bäitrag fir Twitter geleescht hunn", wier awer "leider néideg, fir de Succès vun der Entreprise an Zukunft ze garantéieren".

Iwwerraschend kënnt dës Annonce fir d'Employéeë vun Twitter allerdéngs net. Schonn Enn Oktober, nodeems den Elon Musk d'Online-Plattform fir 44 Milliarden Dollar kaf hat, huet hien de Chef vum Messengerdéngscht, de Parag Agrawal an aner wichteg Manager gekënnegt. De Musk wëll de Joresëmsaz vun Twitter vu 5 Milliarden Dollar am leschte Joer op 26 Milliarden bis 2028 erhéijen.

Twitter geréit allerdéngs elo scho finanziell ënner Drock. Dat nodeems eng Partie Konzerner, wéi General Mills oder Volkswagen, hir Budgete fir Reklamme bei Twitter en Donneschdeg agefruer hunn. Och General Motors hat seng Publicitéit op Twitter schonn d'lescht Woch als Reaktioun op d'Iwwerhuele vun Twitter vum Elon Musk gestoppt.

Vill Kritiker fäerten, datt de SpaceX- an Tesla-Chef de Messengerdéngscht fir onkontrolléiert Haassnoriichten a Falschinformatiounen opmaachen a gespaart Profiller wéi dee vum fréieren US-President Donald Trump erëm fräigi kéint.