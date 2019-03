De Weekend gouf zu Dikrech déi nei Brauerei ageweit. D'Brasserie de Luxembourg gehéiert schonn zanter 2002 zum weltwäite Grupp AB-Inbev.

An deen huet elo 25 Milliounen Euro investéiert fir eng fuschnei Brauerei opzeriichten, déi um allerneiste Stand vun der Technik ass a wesentlech manner Ressource verbraucht. Ma dass de Standuert Lëtzebuerg esou erhale bleift, war guer net sou evident.

2010 gouf et eng gréisser Opreegung, well de Grupp de Standuert Lëtzebuerg wollt zoumaachen. D'Produktioun vum Dikrecher Béier sollt an d'Belsch verlagert ginn an den Terrain zu Dikrech fir e Wunnprojet genotzt ginn. Deemools koum et souguer zu enger Protestaktioun mat 1.500 Manifestanten. Ma och den Dikrecher Buergermeeschter huet deemools kloergestallt, dass keng Baugeneemegung fir de Projet géif accordéiert ginn, wann doran net och de Bau vun enger neier Brauerei virgesi wier. Beim Generaldirekter Gilles Nackaerts héiert dat sech esou un:

„Sécher ass, dass mir deemools en Appell vun de Konsumenten héieren hunn, dass Diekirch fest zu Dikrech misst verankert bleiwen. Dës Brauerei ass deemno de Beweis, dass mir deen Appell héieren hunn a Loscht hunn eise Konsumente weider nozelauschteren. Dofir komme mir hei hin an investéiere 25 Milliounen Euro. Mir sinn hei vir ze bleiwen.“

An och de Buergermeeschter, Claude Haagen, freet sech, dass d'Brasserie do bleift, wou se war.

„Dat war am Fong déi éischt Industrie, déi mir hei zu Dikrech haten, 1871. Doduerch sinn d'Stad an d'Brauerei zesummegewuess. Dofir ass dat immens wichteg, dass de Standuert fir d'Dikrecher Brauerei och hei zu Dikrech ofgeséchert ass.“

Déi nei Brauerei, déi nëmmen nach e Brochdeel vun der Fläch vun där aler brauch, steet elo do, wou fréier d'Fläschen agefëllt goufen. Deen Deel vun der Brauerei gouf scho virun e puer Joer an d'Belsch verlagert. Deemno gëtt den Dikrecher Béier zwar zu Lëtzebuerg produzéiert. An d'Fläsche kënnt en awer an der Belsch.

Zanter ronn 2 Woche gëtt komplett am neie Gebai gebraut. Dëst huet eng Kapassitéit fir bis zu 250.000 Hektoliter Béier pro Joer ze produzéieren. An obschonns d'Leit op de Kapp ëmmer manner Béier drénken, géif d'Consommatioun allgemeng weider an d'Luucht goen an iergendwann géif een d'Kapassitéite vun der neier Anlag och ganz notzen, dovun ass de Generaldirekter iwwerzeegt. Mam Wuesstem vun der Populatioun géif nämlech och d'Zuel vun de Konsumente klammen.

Déi nei Infrastruktur erlaabt et, och méi kleng Quantitéiten an deemno och aner Variatiounen ze produzéieren. D'Uspréch vun de Konsumenten hätte sech verännert, an un déi kéint ee sech elo besser upassen.

Donieft hätt ee säin ekologesche Foussofdrock kënnen e gutt Stéck méi kleng maachen, wéi de Gilles Nackaerts erkläert.

„D'Stroumconsommatioun konnte mir ëm 15 Prozent méi kleng maachen. Andeems mir Waasserdamp, dee mir produzéieren, notzen, ass de Verbrauch vun Hëtzt och e gutt Stéck erof gaangen.“ Ronderëm déi nei Brauerei sollen elo no a no e puer Honnert Wunnengen, Büroen a Butteker entstoen.

D'Schreiwes vun der Regierung

Xavier Bettel assiste à l'inauguration de la nouvelle Brasserie à Diekirch (15.03.2019)

Communiqué par: ministère d'État

Le 15 mars 2019, le Premier ministre, Xavier Bettel, a assisté à l'inauguration des nouveaux bâtiments de la Brasserie de Luxembourg à Diekirch.

Lors de son intervention, le Premier ministre s'est montré très satisfait de l'investissement de 25 millions d'euros du groupe Anheuser-Busch InBev dans cette nouvelle brasserie. «Cet investissement souligne le profond attachement du groupe au site de Diekirch et au Luxembourg en général», a estime Xavier Bettel.

Il s'est montré impressionné par la technologie utilisée dans les nouvelles installations: «Je constate avec grande satisfaction que la Brasserie de Luxembourg a fait de l'écologie une priorité, que ce soit au niveau de l'utilisation d'emballages recyclables, de la valorisation des rejets de CO2, du traitement des eaux usées ou de la réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation de sources d'énergie propres.»

Finalement, le Premier ministre a souligné qu'avec ce nouvel investissement la Brasserie de Diekirch-Mousel contribue au nouveau visage du Luxembourg en tant que «smart nation», moderne, ouvert, hautement connecté et paré pour une société numérique dans tous les domaines sans toutefois oublier les traditions et son passé historique.