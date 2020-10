En Dënschdeg schwätzt de Staatsminister Xavier Bettel an der Chamber iwwer d'Lag vun der Natioun. En Exercice, deen hien déi lescht Joren e bëssen anescht interpretéiert huet wéi seng Virgänger. Hien huet manner laang geschwat a wichteg Sujeten, wéi zum Beispill zejoert de Logement, bewosst ewechgelooss. Vu Joer zu Joer gouf d'Kritik vun der Oppositioun méi staark a méi perséinlech. Dëst Joer dierf dat net nees alles d'selwecht oflafen, seet de Pierre Jans a sengem Commentaire.

Commentaire vum Pierre Jans

''Lamentabel'', ''eng Frechheet'', ''keng Strategie'' a scho guer keng ''Visioun fir d'Land''.

D'Oppositioun léisst op en Neits kee gutt Hoer um Premier. Nodeems de Xavier Bettel d'Lag vun der Natioun an enger Stënnchen nees schéigeriet huet.

Okay, sorry... de Premier huet jo nach guer net geschwat. Also vergiesst, wat ech grad gesot hunn an hofft, dass den Owend net nees genee déi do Sätz an den Medien ze liese sinn.

Dëst Joer ass de Xavier Bettel déi 8. Kéier op der Chamberstribün. Eigentlech erwaarden ech mer vun dëser Ried net ze vill. Déi lescht Joren huet de Premier sech drop beschränkt, fir ze soen, wéi gutt et dem Land geet.

Dat léich virop dorun, dass dës Koalitioun eben de Contraire vun deem gemaach hätt, wat déi viregt gemaach huet. Virun allem hätt Blo-Rout-Gréng iwwerhaapt mol eppes gemaach, an net just ''weidergemaach'' – esou war dem Premier seng lescht Ried jo iwwerschriwwen. Knapps eng dräivéierel Stonn hat se gedauert. Der Oppositioun no déi schlechtste Ried, déi jee gehale gouf.

Nostalgesch gouf dunn um Jean-Claude Juncker seng Discoursen erënnert. Ganzer 19 Mol hat deen iwwer d'Lag vun der Natioun monologéiert. All Kéiers hätt hien d'Problemer vum Land richteg diagnostizéiert. An dann och – natierlech – direkt gewosst, wéi dës Boboe geheelt musse ginn.

Ma Erënnerunge sinn ni komplett. Et mécht ee liicht de Feeler, d'Vergaangenheet ze idealiséieren. Wuel war den JCJ e Wuertakrobat, entertaining an och clever, an hei an do hat de Chef och eng kloer Annonce am Gepäck: wann et huet misse sinn, a wa se d'Regierung arrangéiert huet. Ma den JCJ huet d'Leit och mat Zuele bombardéiert. An dann hat een no annerhallwer Stonn d'Impressioun: deen do Mann kennt d'Weltformel.

Haut kann de Xavier Bettel beweisen, dass hie kee Schéi-Wierder-Premier ass. Et geet dem Land net gutt. Ok – am Verglach nach ëmmer vill besser wéi anere Länner. Mä dat ass keen Argument. Et geet der Natioun méi schlecht ewéi déi lescht Joren. Dat zielt. E Virus kascht Mënscheliewen an déi aktuell Zuele sinn net berouegend. D'Lutte géint d'Pandemie fuerdert wirtschaftlech Affer. Souguer grouss Traditiounsbetriber hunn elo ferm Schwieregkeeten, oder hir Situatioun huet sech nach rapid verschlechtert. D'Luxair baut 600 Plazen of. Bei Saint-Paul steet eng Gewerkschaft nach ëmmer virun der Dier. Och déi lescht Schmelze sinn a Gefor. Wunnen zu Lëtzebuerg ass fir vill Leit net méi ze bezuelen. Déi sozial Ongerechtegkeete gi méi grouss. D'Reserven an der Staatskeess dogéint ëmmer méi kleng. Dee Leschte mécht d'Dier zou. An dann hu mer vum Klimawandel nach net geschwat.

De Xavier Bettel a seng Spindokteren hunn dee Constat mat Sécherheet och gemaach. An dofir kënnt de Premier eigentlech net dolaanscht, de Bierger dat genee esou ze soen. Eng Léisung fir all Problem muss hien haut net presentéieren. Dës Ried ass eng Bestandsopnam an esou soll ee se och gesinn. Duerno dann ass et um Xavier Bettel ze weisen, dass och e liberale Premier an der Kris e Leader ka sinn. Fir dass keen Deputéierte méi um Radio ka froen ''Where is Xavier?''