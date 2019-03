Op der IAA 2017 huet de Pascal Becker sech an de Continental GT verkuckt. Zu Crewe, dem Sëtz vu Bentley, ass hien elo endlech sengem Schwarm begéint.

Waarden dréit anscheinend e groussen Deel zum Pleséier bäi. Mir sinn eis fir d’éischt 2017 um Salon vu Frankfurt begéint. E schéinen Auto, sot ech mir deemools. An ech hu meng Meenung net geännert.

De Bentley Continental GT steet fir eng ganz speziell DNA. E Coupé mat Fuerleeschtungen, déi Kontinenter schmëlzen dinn, agepaakt am Luxus vum feinsten englesche Club.

D’Hand begéint hei kaum profane Plastik. Holz, Metall an d’Haut vu bis zu sechs gléckleche Kéi bestëmmen d’Kontaktflächen. Hei stécht vill Léift a vill Handaarbecht am Detail. Esou ginn et anscheinend iwwert 300’000 Néit fir den Intérieur zesummenzebitzen. Nogezielt hunn ech net.

Mir hu léiwer mam Toblerone gespillt. Wat e bësse respektlos kléngt, mä d’Häerzstéck an der Mëtt vum Tableau treffend beschreift. Et kann ee wielen: Holz, elegant analog Aueren oder gestache schaarfe Schierm. Dee selwechte Mechanismus wier perfekt fir d’ Nummereschëlter. Esou kinnt een déi zwielef Zylinder ongestrooft sange loossen. Leider net legal.

Tréischte mir eis domatt, dass den Infotainment elo am 21. Jorhonnert ukomm ass. Dat war eng Schwaachstell vum alen. Deen allerdéngs manner Gelenkegkeet beim Eraklamme verlaangt huet a méi iwwersiichtlech war.

Ee vun de Präisser, déi ee fir méi Sportlechkeet muss bezuelen. Deen anere sinn déi iwwer 200’000 £ vum Testauto. Ech loossen Iech dat emol an Euro ëmrechnen. Dass de Continental GT net alles kann, ass net schlëmm. Statistesch hu seng Propriéitairen dachs nach sechs bis siwen aner Gefierer fir hir Bedierfnisser ofzedecken. An dacks nach e Schlass dobäi.

Wat wichteg bei engem Schlass ass, dat si seng Fundamenter. Deen ale Continental GT war op den Ausleefer vum VW Phaeton opgebaut, enger Limousine also. Wien beim neie grueft, stéisst op Porsche-DNA, d’Plattform vum Allrad-Panamera.

Dat huet kloer positiv Auswierkungen op d’Fuerdynamik. Deen ale war am glécklechsten, wann et riichtaus gaangen ass. Deen neie genéisst och Kéieren. Esoulaang se fléissend sinn. E Gewiicht vun 2,2 Tonne verlaangt nun emol Tirbut un enk Radien. Mä Motor a Bremsen hunn domat liicht Spill. Dësen Auto ass fir de gemengen Alldag definitiv iwwerbegaabt.

Sechs Liter, zwielef Zylinder, 635 Päerd a potentiell 333 Spëtzt. An da setzen ech hei op schmuele Landstroosse mat 40 Meilen an der Stonn. E Bentley wéi deen heite verlaangt ëmmer eng ganz britesch Tugend: Self Control!

Mir maachen en Ausfluch a Wales. D’Landschaft ass idyllesch, de Stroossebelag dacks grotteschlecht, en Test fir all Suspensioun. Dem Continental seng Loftfiederung beherrscht en erstaunlech breede Spagat tëscht sportlech straff an extrem confortabel.

Op dëse ganz schmuele Stroossen gëtt ee gären drun erënnert, dass dat hei mat knapp 2m20 tëscht de Spigelen kee klengen Auto ass. A wann een dann nach ongewinnt riets sëtzt, kann et emol virkommen, dass ee ganz no laanscht de Bord fiert. Resultat: Stolz geknéckt, Pneu duerch en Aascht opgepickt. A kee Reservrad. Mir sinn annerhallef Fuerstonne vum Wierk. Esou gesinn ass et ee Wonner, dass d’Cavalerie no knapp zwou Stonne mat véier Felgen an engem Crick optaucht. Perfekte Service.

An et ass vläicht dat Gefill, wat am Continental GT ëmmer matfiert: ëmmer an all Situatioun gutt behitt ze sinn, nir mat désagréabele Limite musse konfrontéiert ze ginn. Dat ass richtege Luxus.