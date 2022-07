Bal 10 Joer sinn et hir, datt BMW mat de Modeller i3 an i8 eng nei Ära bei de Bayerische Motorenwerke agelaut huet.

Zënterhier huet sech d’Gamm lues a lues virun entwéckelt an aner Modeller, wéi elo rezent iX3, iX an i4 koumen nei derbäi. Am Kader vun der Future Mobility Tour zu Lëtzebuerg huet BMW nach e weideren Abléck an hir elektresch Zukunft ginn. De Paul Origer war fir eis dobäi.

Automag: BMW i-Gamm

D’Zukunft ass elektresch – esouguer eng Mark wéi BMW, déi duerch hir seideg Reiesechszylinder d’Freed um Fueren ëmmer nees ze stimuléiere wosst, gleeft fest un d’Elektromobilitéit. D’Future Mobility Tour sollt Clienten a Press weisen, wat et bei de Bayern nach ze erwaarde gëtt.

D’Elektro-Pionéier i3 an i8 gi lues awer sécher an hir Pensioun an nei i-Modeller hunn d’Nofolleg ugetrueden. Engersäits ass dat d’Elektroversioun vum 4er Gran Coupé, logescherweis i4 genannt, deen den Elektromotor mat enger héchst attraktiver Coupé-Limousin kombinéiert. An zwou Versioune gëtt den i4 antëscht ugebueden. Ugefaange mam eDrive40 bei deem BMW 250 kW Motorleeschtung a maximal 590 km Autonomie versprécht. Wann ee BMW seet, da seet een allerdéngs och M. Beim Elektro-Gran Coupé ass dat den Topmodell M50 mat 400 kW a maximale 520 méigleche Kilometer.

Wärend den i4 nach op engem Verbrennermodell baséiert, iwwerhëlt en aneren d’Roll vum wierdegen i3-Nofolger. Der Moud geschëlt zielt dësen natierlech zu der Kategorie vun den SUV, ech schwätze vum komplett nei entwéckelten iX. Esou ganz nei ass e jo och net méi, am Januar ass op dëser Plaz schonn een éischten Test iwwert d’Antenn gaangen. Elo presentéiert BMW dann och déi méi kleng Motorisatioun a Form vum iX xDrive40. Knapp 20.000 Euro kann ee spuere wann een op 145 kW verzicht - an der Praxis geet den iX dofir awer net vill méi schlecht a kënnt mat deene selwechte Gimmicks wéi de grousse Brudder.

© Paul Origer / RTL

Als kleng Iwwerraschung goufen dann nach zwee nei Modeller statesch presentéiert. Ugefaange mam klengsten Elektro-SUV, dem iX1. Wéi den Numm et verréit, steet dësen op der selwechter Basis wéi de Verbrenner, ënnerscheet sech awer optesch banne wéi baussen. BMW versprécht 438 km elektresch Autonomie, an 10 Minutte kann den iX1 bis zu 120 km nolueden, 80 % sinn a ronn enger hallwer Stonn méiglech. Zu de Präisser ass allerdéngs nach näischt gewosst, mat ëm déi 50.000 Euro kann ee wuel rechnen.

Tesla huet et mam Model S virgemaach, Mercedes ass mam EQS nogezunn, elo weist eis BMW hir alleréischt Elektro-Luxuslimousin. An déi kënnt mat voller Wucht, wëll den Design vum neien i7 ass alles anescht wéi gewéinlech. Mat 400 kW, spréch 544 PS läit den E-7er perfekt am Feld vun der Konkurrenz a soll, esou verspriechen d’Donnée’en, a punkto Verbrauch an Autonomie dës an de Schied stellen.

© Paul Origer / RTL

18,5 kW-Stonne Elektro-Duuscht sinn nämlech genee esou ee villverspriechende Wäert wéi 623 km. Wuelverstanen, no WLTP. Dat dëst an der Praxis net onbedéngt esou ass, wäert e spéideren Test erausstellen. De Passagéier wäert dat egal sinn, déi genéissen bei totaler Lafrou de luxuriéise Banneraum an déi onzieleg nei technesch Spillereien, déi am i7 Première feieren. Virausgesat, si hunn, fir z.B. een xDrive60, virdrun minimum ronn 140.000 Euro iwwerwisen.