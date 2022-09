Op eng extrem exklusiv Presentatioun ware mer Ufank August invitéiert ginn. Destinatioun war de Red Bull Ring zu Spielberg an Éisträich.

Wie sech fir Motorrieder interesséiert, huet sécher scho vu KTM héieren. Mee och am Motorsport sinn d’Éisträicher ënnerwee. A genee do leien Originnne vun hirem neiste Sportswon, dem X-Bow (Crossbow) GT-XR. Den Akim Schmit aus der Automag-Ekipp mat den Detailer.

Automag: KTM X-Bow GT-XR

No praktesch engem Joerzéngt huet KTM mam X-Bow GT-XR d’Moossstief nach emol méi héich geluecht a spillt elo an der Liga vun de Super-Sportween. Nodeems den X-Bow GT2 sech am Rennasaz beweise konnt, steet elo d’Stroosseversioun mat Nummereschëlder virun eis. E Rennauto fir de Stroosseverkéier zougelooss ze kréien, ass awer alles anescht ewéi einfach.

De Franz Reindl, Responsabel fir d’Entwécklung, erkläert: "Wir haben darauf geachtet, dass die Unterschiede so gering wie möglich sind. Wir wollen Performance, und ich glaube das Straßenauto bringt auch die Performance die wir von der Rennstrecke gewohnt sind. Es gibt minimale Unterschiede im Komfort, da es ein strassentaugliches Auto sein soll. Unterschiede sind im Sitz, der ist ergonomischer, der Heckflügel ist anders und hat eine dritte Bremsleuchte und das Fahrwerk wurde leicht angepasst damit es dem perfekten Kompromiss zwischen Straße und Rennstrecke entspricht. Sonst sind wir sehr nahe an der Rennstrecke dran".

Mee wat mécht den X-Bow iwwerhaapt esou besonnesch?

Fänke mer beim Häerzstéck, dem Motor un. Wou bis elo 2-Liter Bensinner den Takt virginn hunn, setzt KTM elo op den 2,5 Liter 5-Zylinder vun Audi. Dëse kenne mer schonn aus dem RS3 – KTM këddelt awer 500 Päerd aus em eraus, déi mat den 1.250 kg – mat Chauffeur a vollem Tank – liicht Spill hunn. Domat muss 1 PS nëmmen 2,5 Kilo beweegen.

De Michael Woelfling, Geschäftsleeder vu KTM, erkläert: „Mit dem Verbundstoff Carbon ist es natürlich leichter als bei anderen Herstellern. Aber man reduziert es aufs Wesentliche, man verzichtet auf Schnickschnack. Wir haben den Luxus nicht auf etwaige Türverkleidungen verzichten zu müssen oder Griffe entfallen zu lassen. Wir haben von Haus aus ein sehr sehr leichtes Auto.“

Mat enger méi klenger Batterie a Carbon-Bremsen léisst sech nach e bësse Gewiicht aspueren. Dat niddregt Gewiicht huet och en Afloss op de Verbrauch: e vollen Tank (96 Liter) sollt fir e ganzen Trackday duergoen. Oder fir knapp 1.000 Kilometer op der Strooss. De Verbrauch gëtt KTM mat 9,1 Liter/100 km un. Net schlecht, fir en Auto, deen an 3,4 Sekonnen op Tempo 100 ass.

Eraklammen... en Challenge

Mee Zäit fir den X-Bow ze probéieren... an dat ass guer net esou einfach. Mam Schlëssel léisst e sech opspären. An dësem Fall klappt d’Kuppel vun der Fuererkabinn no vir a mécht de Wee an de Cockpit fräi. Elo nach d'Been héich an d'Luucht, iwwert de breede Schweller vum Carbon-Monocoque, d'Pedalerie op déi richteg Distanz bréngen, an da mam 4-Punkt Gurt ustrécken. Dat kléngt ëmständlech, an dat ass et och. Mee de Show-Effekt ass garantéiert. Mol wéinst dem Auto, mol wéinst der Uluecht vum Chauffeur.

Bannendran geet et spartanesch zou. Un d’Steierrad am Formel 1 Stil muss e sech fir d'éischt gewinnen. En Infotainment-System gëtt et keen. Eng Klimaanlag an eng Handyhalterung mussen duergoen. D’Musek kënnt souwisou vun hannert dem Chauffeur.

© Akim Schmit / RTL

D’Schalten iwwerhëlt d’DSG-Boîte, a lues rulle mer lass. D’Iwwersiicht ass suboptimal a gewéinlech Réckspigele gëtt et keng méi, mee dofir Kameraen a kleng Ecranen. Et wëll ee sech jo net beim parke blaméieren.

Weider Iwwerraschunge sinn déi immens liichtgängeg Lenkung an déi onheemlech haart Bremspedall, bei där ee mat zwee Féiss drop sprange muss, fir den Auto effikass ofzebremsen. Wat op der Rennstreck kee Problem ass, dreift engem am Stroosseverkéier de Schweess op d’Stier. Esou ass och d’Ofstëmmung vum Fuerwierk éischter op glate Makadamm, wéi op gefléckten Duerfstroossen ausgeluecht. An och d’Leeschtungskurv verréit, dass deen heiten Auto bei Laun gehale wëll ginn. Tëscht 3.000 a 7.000 U/min hänkt den X-Bow am beschten um Gas. An dat klappt op der Rennstreck besser ewéi am Stroosseverkéier. Eréischt um Circuit kann den X-Bow säi Potential ausspillen, an et ass éischter de Chauffeur, deen u seng Limite kënnt, ewéi den Auto. Deemnächst steet bei KTM den Test op der Nordschleife un, bei deem sech eng Ronnenzäit mat enger 6 vir erwaart gëtt.

© Akim Schmit / RTL

Mee wien keeft sech esou eng puristesch Rennmaschinn iwwerhaapt?

Michael Woelfling: „Ich sag mal der erfolgreiche Geschäftsmann der schon gewisse Erfahrung im Supersport-Segment hat, der aber definitiv abseits des Mainstreams unterwegs sein möchte. Es geht ihm ums Fahren, weniger ums posen. Wir sprechen nicht nur die tough-boys an, sondern wirklich die Fahrer.“

Den X-Bow GT-XR ass mat Sécherheet net an alle Punkte perfekt, mee eng exklusiv Fuermaschinn. Nëmmen 100 Exemplairen gi pro Joer vun Hand gebaut. Käschtepunkt: 333.500 Euro. Déi éischt Joresproduktioun ass iwwregens schonn ausverkaaft. Et heescht sech deemno bäimaachen.