D'Ponts et Chaussées huet matgedeelt, dass d'Tunnellen op den Autobunne gebotzt ginn. Ugefaange gëtt e Méindeg den Owend am Tunnel Miersch a Saint-Esprit.

D'Botzaktioun wäert déi nächst Woche fir Stau a Chaos am Trafic suergen a soll bis Enn Juni daueren. Et gëtt och profitéiert, fir anengems Maintenanceaarbechten duerchzeféieren.

Wéi et am Communiqué heescht, ginn d'Aarbechte gréisstendeels nuets duerchgefouert, fir den Impakt op den Trafic sou kleng wéi méiglech ze halen. Betraff sinn am Ganze 25 Tunnellen, respektiv Wëldbrécken.

PDF: Wou a Wéini? D'Aarbechten am Iwwerbléck.

