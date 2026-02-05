RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Situatioun méi schlëmm ginnWien an der Stad schafft, steet pro Joer dräi Deeg am Stau

RTL Infos
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
Den Zuele vum Traffic-Index vun TomTom fir d'Joer 2025 no ass den Trafic ronderëm an an der Stad e gutt Stéck méi schlecht ginn.
Update: 05.02.2026 17:56
© Maxime Gonzales/ RTL Luxembourg

Am Schnëtt stoungen d’Automobilisten am Verkéier an a ronderëm d’Stad 75 Stonne laang am Stau, also méi wéi dräi Deeg d’Joer. Domat klëmmt d’Haaptstad am Ranking vun de Stied mat deene meeschte Staue vun der Plaz 377 op d’Plaz 207.

An de Spëtzenzäite läit d’Duerchschnëttsvitess bei knapp 25,8 km/h, mat Picke virun allem am Januar.

E Phenomeen, deen et awer net just am Grand-Duché gëtt: Bréissel läit un der Spëtzt vun de Stied mat de meeschte Behënnerungen am Trafic, mat 146 verluerene Stonnen.

An och d’Frontalieren, déi all Dag op Lëtzebuerg kommen, confirméieren dat deeglecht Gefill: de Wee op d’Aarbecht gëtt ëmmer méi laang.

© Screenshot TomTom

Am meeschte gelies
Méiglech Gewalt géint Kanner a Crèche zu Péiteng
Educatiounsministère: "Datt mir eng Crèche zoumaachen, geschitt extrem seelen"
Video
Fotoen
"Et ass näischt méi do. Et ass alles verbrannt"
Dem Gerant no hätt ee vun de Gäscht d'Feier am MiaZia zu Bieles geluecht
Video
Fotoen
Onsécher Klassesäll
Eltere schloen Alarm wéinst physescher Gewalt an enger Grondschoul an der Stad Lëtzebuerg
Urteel am Mordfall Diana Santos
De Beschëllegte muss liewenslänglech an de Prisong
Audio
Handball
Leschte Fräiworf vun Diddeleng geet net eran, et bleift bei 30:29-Victoire fir Esch
Video
Fotoen
9
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
+15%
Ëmmer méi Stau bei eisen däitschen Noperen am Saarland
Op der Pompel
Den Diesel an de Masutt gi méi bëlleg
Automag
Bilan vum Autofestival
Audio
Wéi Salariats- a Beruffskummer
Och d'Taxisfederatioun kritiséiert d'Taxisreform
Sécherheet am ëffentlechen Transport
Méi Mesurë gebraucht, fir d'Sécherheet vum Chauffer a vum Passagéier
Video
Problemer mat der Ventilatioun
Op der A7 brauch een an nächster Zäit méi Gedold
Video
Audio
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.