Am Schnëtt stoungen d’Automobilisten am Verkéier an a ronderëm d’Stad 75 Stonne laang am Stau, also méi wéi dräi Deeg d’Joer. Domat klëmmt d’Haaptstad am Ranking vun de Stied mat deene meeschte Staue vun der Plaz 377 op d’Plaz 207.
An de Spëtzenzäite läit d’Duerchschnëttsvitess bei knapp 25,8 km/h, mat Picke virun allem am Januar.
E Phenomeen, deen et awer net just am Grand-Duché gëtt: Bréissel läit un der Spëtzt vun de Stied mat de meeschte Behënnerungen am Trafic, mat 146 verluerene Stonnen.
An och d’Frontalieren, déi all Dag op Lëtzebuerg kommen, confirméieren dat deeglecht Gefill: de Wee op d’Aarbecht gëtt ëmmer méi laang.