Am Januar gouf eng Cargo-Charge kontrolléiert, déi aus Brasilien koum.
Update: 05.02.2026 17:24
Am Communiqué geet Rieds vun engem verdächtegen industriellen Objet dee méi genee ënnert d’Lupp geholl gouf. Bannena goufen déi genannten Droge fonnt. Fir ze kucken, wien derhannert stécht, gouf d’Liwwerung op hir Enn-Destinatioun an Holland bruecht

Déi hollännesch Autoritéiten hunn zougeschloen, wéi Persoune versicht hunn, d’Drogen aus dem Objet eraus ze huelen. D’Lëtzebuerger an déi hollännesch Autoritéiten hätte gutt zesummegeschafft, heescht et am Communiqué.

Communiqué du parquet de Luxembourg concernant une importante saisie de cocaïne au Cargo Center

(05.02.2026)

Le parquet de Luxembourg fait état d’une saisie significative de stupéfiants réalisée grâce à une collaboration étroite entre l’Administration des douanes et accises, la Police grand-ducale, les autorités judiciaires luxembourgeoises et leurs homologues néerlandais.

En janvier 2026, les services ci-avant mentionnés ont procédé au contrôle d’un envoi de fret aérien arrivé au Cargo Center de l’aéroport de Luxembourg-Findel en provenance du Brésil. L’envoi, officiellement déclaré comme un objet industriel d’un poids total d’environ 3,3 tonnes, présentait certaines particularités ayant justifié des vérifications approfondies.

Ces contrôles ont permis de mettre au jour la présence dissimulée d’une quantité d’environ 500 kilogrammes de cocaïne à l’intérieur de l’objet transporté. Les stupéfiants ont immédiatement été saisis par les autorités luxembourgeoises.

L’envoi était destiné aux Pays-Bas, le Luxembourg ayant été utilisé comme pays de transit dans une chaîne logistique reliant l’Amérique du Sud à ce pays de destination. Dans le cadre d’une demande d’entraide judiciaire européenne émanant des autorités néerlandaises, et sous la direction d’un juge d’instruction luxembourgeois, une opération coordonnée a été mise en place.

À des fins d’enquête, et en étroite concertation avec les autorités étrangères, l’objet a été livré sous contrôle à sa destination finale. Les forces de l’ordre néerlandaises sont intervenues dès que plusieurs individus ont entrepris de manipuler l’objet afin d’accéder aux stupéfiants dissimulés. Cette intervention a conduit à plusieurs arrestations le 29 janvier 2026 sur le territoire néerlandais.

Les autorités des Pays-Bas ont qualifié l’opération de succès majeur et ont salué la coopération exemplaire des autorités luxembourgeoises, tant au niveau policier que judiciaire.

Cette affaire s’inscrit dans l’engagement résolu des autorités luxembourgeoises à combattre le crime organisé sous toutes ses formes, et en particulier le trafic international de stupéfiants. Elle souligne également le rôle essentiel d’une coopération policière et judiciaire supranationale étroite et efficace dans la prévention, la détection et la répression de ces formes de criminalité transfrontalière.

L’enquête se trouvant à un stade encore précoce et ayant désormais été reprise par les autorités judiciaires néerlandaises, le Parquet de Luxembourg ne communiquera pas davantage d’informations à ce stade.

