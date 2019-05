Vun e Sonndeg dem 5. Mee u ginn et verschidden Ännerungen am ëffentlechen Transport ronderëm d'Place de la Gare.

Adaptation des transports publics autour de la Gare centrale (5.05.2019)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Dans le cadre de la prochaine étape de la construction du réseau du tram, des adaptations en matière de transports publics sont prévues à la Place de la Gare à partir du dimanche 5 mai 2019.

Bus RGTR

En raison de la suppression de certains quais de la gare routière à partir du 5 mai 2019, certaines lignes RGTR seront déplacées :

• Les lignes 110, 111, 175, 205 et 975 auront leur départ au quai 23.

• Les lignes 121, 950, 955 et 960 auront leur départ au quai 24 et l'arrivée au quai 104.

• La ligne 965 partira du quai 23 et arrivera au quai 104.

• La ligne 319 aura son départ à Hollerich, Rue Jean-Baptiste Merkels.

• Les lignes 158, 170, 177 et 315 seront relocalisées à l'arrêt Fonderie (rue de Hollerich).

• La ligne 196 partira du quai 9 (parvis de la gare) et arrivera au quai 103.

• Les lignes 197, 300 et 968 partiront des quais 1 et 2 de l'arrêt Gare-Rocade.

• Les lignes 200 et 210 auront leur départ au quai 24.

• La ligne 982 desservira le quai 9 (parvis de la gare).

• Les lignes 800, 810 et 980 seront transférées au quai 23 pour le départ et au quai 105 pour l'arrivée.

• Les lignes 970 et 971 auront leur départ au quai 104 et leur arrivée au quai 23.

Autobus de la Ville de Luxembourg

En raison de la suppression du quai 1 de la gare routière AVL à partir du 5 mai 2019, certaines lignes AVL seront déplacées vers les quais 9 et 12 :

• Les lignes AVL 2 et 4 (direction Limpertsberg, Lycée Michel Lucius) et 18 (direction Kirchberg, Luxexpo Entrée Sud) seront transférées vers le quai 12.

• Les lignes AVL 21 (direction Eich, Centre culturel), 31 (direction Strassen, Oricher-Hoehl) et CN1 (direction Cents, Waassertuerm) feront leur arrêt au quai 9 (parvis de la gare).

CFL

Pendant les travaux, le parking dépose minute (Kiss + Rail) sera délocalisé de son emplacement actuel (devant le bâtiment de la Direction Générale des CFL, 9 place de la Gare) et se trouvera au P+R CFL de la Gare. Les premières 30 minutes de stationnement au P+R sont gratuites.

Informations au client

En raison de ces adaptations et du changement d'horaires de certaines lignes, une nouvelle version du plan du réseau ainsi que de nouveaux dépliants « horaires des lignes AVL seront disponibles à partir du 26 avril 2019 aux différents points d'information sur les transports en commun, et notamment à la Mobilitéitszentral et à l'Info-box (20-22, rue des Bains).

Afin d'accompagner au mieux les utilisateurs pendant cette phase d'adaptation, un plan de situation général sera mis à disposition à la Place de la Gare et sur les quais concernés. Des messages visuels et sonores informeront le public dans les bus RGTR et AVL, dans les trains CFL ainsi qu'à la Gare centrale sur les changements. Par ailleurs, le personnel du Verkéiersverbond (Mobilitéitszentral), des CFL et du Service Autobus de la Ville de Luxembourg sera présent sur place afin de guider les usagers vers les nouveaux quais.

Plus d'informations sur mobiliteit.lu

Pour simplifier la quête d'informations de l'utilisateur, le Verkéiersverbond et les opérateurs ont rassemblé toutes les informations sur les changements de quais ainsi que sur les nouveaux horaires sur la page www.mobiliteit.lu/chantier-tram.

Les clients peuvent également se référer aux opérateurs pour davantage d'informations :

• Mobilitéitszentral : Gare centrale (lu-ve 7h-19h ; sa, di et jours fériés 9h-16h30) / Callcenter : 2465 2465 (lu-ve 7h-19h ; sa,di et jours fériés 9h-16h30) / mobiliteit.lu

• AVL : Info-box, 20-22 rue des Bains (lu-ve, 7h-19h ; sa 8h30-18h) / Centre d'appel-AVL : 4796 2975 (tous les jours de 7h30-22h00) / Renseignements via formulaire en ligne / newbus.vdl.lu

• CFL : 2489 2489 (lu-sa 6h-21h30 ; di et jours fériés 8h-21h30)