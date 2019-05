No eise belsche Nopere soll elo och op de Lëtzebuerger Autobunnen de Covoiturage gefërdert ginn.

D'Pannespur kann op de Lëtzebuerger Autobunne fir de Covoiturage an d'Busser genotzt ginn, dat geet aus enger Etüd ervir, déi de Méindeg de Mëtteg am Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechte presentéiert gouf. D'Stroosseninfrastruktur, déi een haut schonn hätt, kéint een deemno duerch manner grouss Modifikatioune besser notzen, dëst huet de Minister François Bausch betount.

Vue datt en Dënschdeg esou eng Spur bei eisen Noperen an der Belsch op der E411 wäert opgoen, wëll Lëtzebuerg déi Spur op dëser Säit vun der Grenz dann och weiderfeieren. Dat ganzt geet iwwert eng Streck vu 6,5 Kilometer, also vun Arel bis bei den Echangeur Mamer-Capellen. An enger éischter Phase gëtt d'Vitess an de Spëtzestonne vun 130 op 90 Kilometer an der Stonn erofgesat, fir datt den Trafic méi fléissend gëtt.

AUDIO: Extrait François Bausch

Fir déi zweet Phase, also den Ausbau vun der Standspur, muss d'Chamber hire Feu Vert ginn an et bräicht een e Finanzéierungsgesetz. Enn 2021 kéinten d'Aarbechten op der A6 dann ugoen, déi ongeféier 1,5 Joer daueren a ronn 60 Milliounen Euro kaschte wäerten.

Nieft dem Ausbau vun der Standspur sinn op der A6 dann och 9 sougenannten "Noudplazen" néideg, fir datt en Auto, deen eng Panne huet, do ofgestallt ka ginn. All ronn 500 bis 1.000 Meter wäert esou eng Plaz op deene 6,5 Kilometer ageplangt ginn. Donieft mussen natierlech och eng ganz Partie Signalisatioune bäikommen, déi den Automobiliste weisen, op d'Standspur dee Moment fir de Covoiturage op ass oder net. Fir ze kontrolléieren, ob d'Pannespur och vun deene genotzt gëtt, déi Covoiturage maachen, heescht et mussen op d'mannst 3 Persounen am Gefier sëtzen, wäert och e Kontrollsystem agesat ginn, woubäi de Minister betount huet, dass ee sech do aktuell nach net op ee System festleeë wéilt, well déi permanent weiderentwéckelt ginn. Spéiderhin wäert dat dann esou funktionéieren, wéi bei engem Radar, deen d'Vitesse kontrolléiert: Den Auto gëtt geblëtzt a wa just eng oder zwou Persounen am Auto sëtzen, kritt een e Protokoll. De François Bausch huet ënnerstrach, datt een heifir awer nach e separat Gesetz brauch.

An och de Code de la Route muss an Zukunft ugepasst ginn, zum Beispill, wat d'Notzung vun der Pannespur ugeet.

D'Spur fir Busser a Covoiturage soll spéiderhin op de kompletten Autobunnsreseau ausgebaut ginn. Op der A3 gëtt jo Momentan schonn eng Sper bäigebaut, déi fir dës Zwecker virgesinn ass.