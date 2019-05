Wéi de Ponts et Chaussées matdeelen, wäert d'Streck tëscht Bäerdref an Iechternach den 3. Juni nees opgoen.

Nodeem d'Héichwaasser am Juni 2018 d'Streck tëscht Iechternach a Bäerdref schwéier beschiedegt hat, gouf an de leschte Méint souwuel un der Streck, wéi och un der Stabilisatioun vun der Strooss geschafft. Wéi Ponts et Chaussées matgedeelt hunn, soll den CR364 nees e Méindeg den 3. Juni fir den Trafic opgoen.

Et bleift ze präziséieren, datt ee mat den Aarbechten am Delai bliwwen ass.

De Communiqué

Réouverture du CR364 entre Berdorf et Echternach (03.06.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées annonce que le CR364, entre Berdorf et Echternach, sera de nouveau accessible au trafic à partir du lundi 3 juin 2019. D'importants travaux de chaussée et de stabilisation ont été effectués suite aux érosions survenues après les inondations du mois de juin 2018. Les travaux ont été effectués dans les délais annoncés.

À partir du lundi 27 mai suivront les travaux de marquage, d'accotement ainsi que l'installation des glissières.