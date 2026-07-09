D'Aarbechte un de Ventilatoren am Tunnel Grouft op der A7, fir d'Rotorblieder z'ersetzen an d'Motoren ze iwwerpréiwen, sinn an der Nuecht op en Donneschdeg fäerdeg ginn. Déi Interventioune waren noutwendeg ginn, nodeems bei der reegelméisseger Revisioun eng ongewéinlech Beschiedegung un den Rotorblieder festgestallt gouf. Als Konsequenz dovu goufen zanter dem 30. Januar 2026 Moossname geholl, fir de Risiko am Tunnel ze minimiséieren.
Zënter em Donneschdeg de Moie ass den Tunnel Grouft nees wéi gewinnt op. D'Iwwerhuelspuer dierf nees genotzt ginn an d'Vitess ass nees op 90 Kilometer an der Stonn eropgesat ginn.