Vun e Freidegowend 19 Auer bis e Samschdegowend 23 Auer gëtt um Zéissenger Kräiz eng nei Couche op der Fuerbunn gezunn. Am Kader vun dësen Aarbechten wäert et zu follgende Spärunge kommen:
- D'Bretelle vun der A4 an Direktioun Stad eriwwer op d'A6 an Direktioun Belsch
- D'Bretelle vun der A4 an Direktioun Esch eriwwer op d'A6 an Direktioun Belsch
- D'Bretelle vun der A6 an Direktioun Belsch eriwwer op d'A4 an Direktioun Stad
- D'Bretelle vun der A6 an Direktioun Gaasperech eriwwer op d'A4 an Direktioun Stad
D'Deviatioune sinn op der Plaz gezeechent.