Vum 3. Juni bis 12. Juli gëtt op der Areler A6 an Tréierer A1 d'Vitess op 90 km/h wärend de Spëtzenzäite moies limitéiert, dëst vun der belscher Grenz un.

Et handelt sech ëm eng Test-Phas, wéi de Gouvernement e Mëttwoch de Moie matgedeelt huet. Betraff ass d'Autobunn tëscht Sterpenech an dem Echangeur Kierchbierg, a Richtung Stad also.

Dëst soll den Trafic méi fléissend maachen, besonnesch zu de Spëtzenzäite moies, dat heescht tëscht 6.15 Auer an 9.15 Auer. Dës Mesure gëllt just an der Woch, net um Weekend oder wärend de Schoulvakanzen.

Och d'Police wäert wärend der Test-Phas kontrolléieren, ob sech un d'Vitess-Limitatioun gehale gëtt. Op Nofro hin, konnt d'Police eis awer nach net soen, wéi déi Kontrolle wäerten ausgesinn.

© RTL Archivbild

Schreiwes vum Gouvernement

Mise en place de la phase-test «régulation de vitesse» sur l'A6 et l'A1 pendant les heures de pointe matinales à partir de la frontière belge jusqu'au Kirchberg (03.06-12.07.2019)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Afin d'optimiser le flux du trafic sur les tronçons critiques du réseau autoroutier pendant les heures de pointe du matin, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes A6 et A1 est limitée à 90 km/h à partir de la frontière belgo-luxembourgeoise (Sterpenich) jusqu'à l'échangeur Kirchberg, ceci à partir du lundi 3 juin 2019.

Le scénario de régulation de vitesse est déclenché du lundi au vendredi vers 6 h 15 jusqu'à 9 h 15, en dehors des vacances scolaires et jours fériés et à l'exception des tronçons qui, le cas échéant, sont concernés par des incidents ou accidents et nécessitent des mesures de gestion de trafic supplémentaires. La phase-test durera jusqu'au vendredi 12 juillet 2019.

La limitation de vitesse matinale, qui sera appliquée sur une distance totale de 28 kilomètres, est signalée par les panneaux dynamiques du CITA.

Ces mesures de régulation de vitesse sont surveillées par les forces de l'ordre.