Vum 4. August un ass d’Entrée Richtung Rue Notre Dame offiziell zou a gëtt duerch d'Rue Chimay ersat.

Hei gëtt et an Zukunft d'Méiglechkeet riets an lénks ofzebéien. D’Rue Philippe II gëtt just nach Accès op de Boulevard Roosevelt, mat der Méiglechkeet Direktioun Place de Bruxelles a Place de la Constitution ofzebéien.

De Sens unique an der Rue Notre-Dame gëtt och ëmgedréint. Dësen Changement soll awer och nom Tramschantier bestoe bleiwen.