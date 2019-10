An der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschdeg sinn d'E-Trottinetten, och E-Scooter genannt, um Rondpoint Schuman an iwwerall um Kierchbierg opgedaucht.

D'Buergermeeschtesch Lydie Polfer wollt keng an der Stad Lëtzebuerg gesinn, de Bedreiwer huet se einfach emol dohi gestallt. "Si hunn net mat eis geschwat an hunn net eis Erlaabnis", sou reagéiert d'Lydie Polfer op déi elektresch Locatiouns-Trottinetten, déi zanter en Dënschdeg um Kierchbierg a beim Glacis stinn.

250 där Scootere goufe vun enger amerikanescher Firma deposéiert, déi och schonn an iwwer 100 anere Stied aktiv ass. D'Gefierer stinn elo op den Trottoiren. Iwwert eng App a mat der Kreditkaart kann ee se ausléinen an duerno nees einfach enzwousch stoe loossen.

D'Stad Lëtzebuerg huet also näischt mat deenen E-Trottinetten ze dinn. D'Buergermeeschtesch ass net frou, datt se elo do sinn. 7 verschidde Firmen hätten an de leschte Méint bei der Stad ugeklappt a kruten all gesot, dass si net un deenen elektresche Scooteren interesséiert wieren. D'Lydie Polfer mécht sech Suergen ëm d'Sécherheet am ëffentleche Raum: „Beim 1. Geforepunkt wäert ech se ewechhuele loossen", seet déi Stater Buergermeeschtesch. Si wëll awer an den nächsten Deeg mat der Firma schwätzen.

Wann een elektresch Trottinettë géif ënnerstëtzen, da misste se enzwousch festgemaach ginn, an et misst eng ëffentlech Ausschreiwung kommen, sou nach d'Lydie Polfer.

E-Trottinetten am Test

De Raoul Roos an de Philippe Dondelinger hunn d'E-Scooteren e Mëttwoch de Moien getest. Wéi d'Awunner zu Lëtzebuerg dës Innovatioun fannen, wéi d'E-Scootere funktionéieren a wat ee genau maache muss, fir se auszeléinen, gëtt e Mëttwoch den Owend am Magazin gewisen.