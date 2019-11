D'Standspuer op der Autobunn zu enger Spuer fir Fuergemeinschaften ëmfunktionéieren an doduerch de Stau reduzéieren...

... dat ass d'Iddi hannert dem Ëmbau vun der Standspuer tëscht Arel a Sterpenech. Nodeems se elo scho gutt 6 Méint a Betrib ass, hunn d'Kolleege vu 5 Minutes e Grupp vu Leit begleet, déi vun der neier Offer profitéieren. Op der neier Spuer däerfen all déi Autoe fueren, an deenen op d'mannst dräi Persoune sëtzen. Ob d'Leit sech dorun halen, gëtt per Kamera kontrolléiert.

D'Vitess ass dann och op 50 Kilometer an der Stonn limitéiert. De Patrick Lapraille a seng Kolleege gewannen duerch des Moossnam all Dag tëscht 5 a 15 Minutten Zäit. Wa si bis un der Grenz zu Lëtzebuerg ukomm sinn, musse si sech dann erëm an de Stau areien.

Patrick Lapraille iwwert de Covoiturage

Zu Lëtzebuerg ass och en Ausbau vun der Standspuer vu Sterpenech bis kuerz virun d'Sortie Mamer geplangt, allerdéngs eréischt fir 2023. Domat kéinten de Patrick Lapraille a seng Frënn nach eng Kéier ronn 20 Minutte spueren. Wéi vill Autoen all Dag iwwert déi nei Spuer fueren, wollt een eis vun offizieller Säit nach net soen. De Bilan géif eréischt no engem Joer gemaach ginn. E ganze Reportage iwwert de Patrick a seng Fuergemeinschaft gesitt Dir den Owend am Journal op der Tëlee oder zu all Ament um Site vu 5Minutes.