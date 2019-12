Wat kënne mir géint de Klimawandel maachen, dat ass jo DAT grousst Thema weltwäit.

Op Elektroautoe setzen, ass ee vun de Rezepter, dat awer och ganz kritesch gekuckt gëtt.

Op Invitatioun vum Mouvement Ecologique, dem Landesverband an der Chambre des salariés ass den Dënschdeg den Owend eng Konferenz iwwert d'Elektromobilitéit an de Klimawandel. Dat mam Winfried Wolf, engem däitsche fréiere Politiker an Auteur vun enger Rei Bicher iwwert d'Mobilitéit.

De Winfried Wolf ass Ex-Politiker, Chefredakter vun enger lénker Wirtschafts-kritescher Zäitschrëft an huet als wëssenschaftleche Mataarbechter fir déi Lénk am Bundestag geschafft. D’Organisateure vun der Konferenz erwaarde sech vun him ee méi provokante Point de vue op d’Mobilitéit.

D'Blanche Weber, d'Presidentin vum Mouvement écologique ënnersträicht, dass kee Bild dierft entstoen, wou ee mengt, dass d'Elektromobilitéit eng Léisung fir d'Verkéiersproblematik wier.

Dem Winfried Wolf no duerf d’Mass vun Autoen net einfach duerch Elektro-Autoen ersat ginn. Bei engem 1-zu-1-Tosch wier d’Bilanz tëscht 20 an 30 Prozent besser, ma et wier keen direkten Tosch, meeschtens géifen Elektroautoen als Zweet-Won kaf ginn. Iwwerdeems wier d’Origine vum Stroum a vun der Matière Première vun de Batterie problematesch.

Seng Léisung: e grondsätzlech anere Modell, bei deem d’Leit zu Fouss ginn, mam Vëlo fueren, an den ëffentlechen Transport ausgebaut gëtt. Elektrobusse wieren net déi optimal Léisung, well se net laang genuch fuere kënnen. Allgemeng ass hien der Meenung, dass een déi Transportmëttel, déi op Schinne fueren, ausbaue misst. Eng weider Léisung wiere Bussen, déi un engem Stroumnetz mat Kabelen hänken. Ma net nëmmen den Individualtransport, mee och de Giddertransport ass verantwortlech fir e groussen Deel vun den Emissiounen.

Op der Konferenz den Dënschdeg den Owend diskutéiert de Winfried Wolf mam Lëtzebuerger Energieminister Claude Turmes.