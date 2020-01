Wichteg wier et, dass d’Netzwierk vun de Bornen dat ganzt Land ofdeckt.

350 Chargy Bornë ginn et schonn, dobäi kommen eng 150 Chargy-OK Bornen, déi bei private Firme stinn. Wou nach Plazen fräi sinn, fir den eegenen Auto kënnen ze lueden, gesäit een zum Beispill um Geoportail. Op wéi enge Bornen am meeschte gelueden gëtt, gëtt awer net gekuckt.



Alex Michels, Responsabel vum Netzausbau E-Mobility Creos: „Genee Zuele wëllen a kënne mer do net ginn. Mä et ass ganz kloer: do, wou vill Leit schaffen, do, wou vill Leit wunnen, do gëtt och méi genotzt. Dat heescht, Bornen hei an der Stad, déi sinn extrem héich benotzt. Wann een elo P&Re kuckt, wéi elo de Glacis oder och do an de Wunnquartieren, do ass ganz vill. Natierlech, am ländlechen Raum, do ginn et eng ganz Partie Bornen, déi wéineg benotzt ginn. Mä d'Zil ass jo och, dass Chargy do ass, fir dass een déi 'Reichweitenangscht' net méi huet, dass et iwwerall Borne ginn, wou een da luede kann."

Chargy regroupéiert iwwer 10 Fournisseuren, bei deenen een als Client eng Kaart maache kann. Domadder kann een dann all Chargy-Borne aktivéieren a säin Auto lueden. An am leschte Joer ass och vill Stroum aus den eenzele Bornen uechtert d'Land komm.

Sébastien Bertrand, Projektmanager bei E-Mobility Creos: „Mir hunn 2019 iwwer 4 Millioune Kilometer ongeféier gelueden. Dat kucke mir mat enger Moyenne vum Verbrauch vun 22kw/h op 100km. Dat entsprécht iwwer 120 Mol den Tour ronderëm d'Äerd, wat awer net grad näischt ass."



Ronn 2.000 Elektroautoe ginn et zu Lëtzebuerg. Bal d'Hallschent dovunner gouf eleng am leschte Joer nei immatrikuléiert. Ma och fir den Autosfestival dierft d'E-Mobilitéit eng wichteg Roll spillen:

Sébastien Bertrand: „Haut komme mer an e Segment, wou et éischter engem normalen Auto gläicht a wou d'Leit sech éischter virstelle kënnen, am Alldag domadder ze fueren. An et ginn och méi kleng Autoe gebaut, Mëttelklass-Autoen, wou d'Leit sech vläicht och kafe kënnen, wou virdrunner einfach ze deier waren."

Fir der Demande gerecht ze ginn, sollen an dësem Joer nach 150 bis 170 Borne bäikommen.

D'Reaktioun vum FEDAMO-President Philippe Mersch