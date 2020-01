Garagiste sinn es sat, datt den Auto an der Klimadiskussioun de schwaarze Péiter kritt.

AUDIO: Autosfestival 2020 / Rep. Pit Everling (20.1.2020)

Fir de Client ass et d'Geleeënheet, eng gutt Affär ze maachen, fir d'Garagisten ass et de Rendezvous vum Joer. Um Autosfestival gi ronn een Drëttel vun de Ventë vum Joer gemaach. E Méindeg de Moie goufen d'Detailer fir déi 56. Editioun presentéiert.

Do gouf et virop d'Informatioun, datt den Auto zu Lëtzebuerg populär bleift an datt et um lokalen Autosmaart nach ëmmer gutt dréit.

De FEDAMO-President Philippe Mersch: "Et kann a sollt keng Mobilitéit gemaach ginn ouni den Auto am Mëttelpunkt. Alles anescht wier realitéitsfriem." Zejoert goufe 55.000 Neiween ugemellt, e bësse méi ewéi 4% méi ewéi nach virzejoert. Virun allem Gefierer, déi net op Privatleit immatrikuléiert ginn, spillen eng ëmmer méi grouss Roll.

Ganz vill Leit schloen also am Ufank vum Joer zou, ma den Autosfestival wier awer vill méi ewéi dat.

Philippe Mersch: "Et wier e Bols, fir déi ekonomesch Situatioun ze bewäerten an d'Akafsfreed vun de Leit anzeschätzen.

Den Autosfestival ass och d'Vitrinne fir de Lëtzebuerger Secteur a seng 5.000 Mataarbechter."

Déi sougenannt SUVe kommen ëmmer besser un. Vun den 10 Modeller, déi zejoert zu Lëtzebuerg am beschte gelaf sinn, waren der 5 en SUV, mat héijer Sëtzpositioun. Et gëtt och drop verwisen, datt do ganz vill kleng Modeller eraus kéimen, déi net onbedéngt groussaarteg géinge verknaschten.

D'Offer ass jo amgaangen ausgebaut ze ginn, d'Demande wiisst... allerdéngs si mer nach ëmmer wäit vun de politeschen Ziler ewech.

Philippe Mersch: "Elektroautoen an Hybride maachen den Ament 2,5% vum Fuerpark aus. D'Regierung setzt sech als Zil, 2030 bei 49% ze leien. D'FEDAMO géing et begréissen, wa mat méi realisteschen Objektiver géing kommunizéiert ginn."

D'FEDAMO ass och der Meenung, datt d'Verlängerung vun de Primme fir Elektrogefierer oder Plug-In-Hybride vläicht e bësse spéit kommunizéiert gouf.

Et wier ee gespaant, wéi dës Gefierer lo um Festival géifen ukommen. Fir de Rescht ginn d'Ventë vum Bensinner erop, déi vum Diesel erof, wat als Konsequenz huet, datt den CO2-Ausstouss an d'Luucht geet. Dobäi wier de modernen Diesel esouwuel spuersam ewéi propper, sou de Philippe Mersch.

Philippe Mersch: "Den Diesel ass bei den CO2-Emissioune besser ewéi de Bensinner. Bei de Stéckoxide wieren d'Wäerter an der Euro-6-Norm identesch excellent."

Vum Mäerz u soll d'Autossteier op Basis vun der neier Verbrauchsnorm WLTP berechent ginn. D'Garagiste géingen de Client esou gutt et geet informéieren a beroden. D'FEDAMO bleift awer derbäi, datt den Datum, deen d'Regierung gewielt huet, net glécklech ass.

D'Garagiste sinn es allgemeng e bësse sat, datt den Auto an der Klimadiskussioun esou un de Pranger gestallt gëtt.

Philippe Mersch: "Et geet elo duer mam Carbashing zu Lëtzebuerg an am Ausland. Vill ze dacks géing den Auto an der Klimadebatt ugegraff ginn. Den Auto, deen 2020 verkaaft gëtt, hätt en impressionante Wee hannert sech a puncto Décarbonisatioun."

Et maachen iwwregens 80 Garage beim Autosfestival mat. Den Autosfestival geet e Samschdeg un an dauert bis den 3. Februar