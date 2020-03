D'Reform vum Adapto suergt fir vill Roserei an Frustratiounen. All Dag komme Mailen an Appelle vu Leit bei eis un, déi sech beschwéieren, well se keng nei

D'Reform vum Adapto suergt fir vill Roserei an Frustratiounen. All Dag komme Mailen an Appelle vu Leit bei eis un, déi sech beschwéieren, well se keng nei Kaart méi kruten an domat de Service net méi kënne benotzen, dee se virdrun awer an Usproch konnten huelen. D'Critèrë fir vum Adapto ze profitéieren, ginn nämlech méi streng applizéiert.

Den Haaptaccent géing nämlech um Handicap leien, well Leit mat klassesche Krankheeten am Alter, wéi zum Beispill Arthrose oder wann een e Bengel oder een Rollator brauch, fir sech ze beweegen, kéinten och den ëffentlechen Transport benotzen, erkläert d'Annick Trmata aus dem Mobilitéitsministère:



„Et ass u sech esou, dass mat der Reform gesot gouf, mir kucken, fir dass déi richteg Leit de Service kënne benotzen. A mir kucke verstäerkt op den Handicap vun de Leit. Virdrun ass am Zweiwelsfall och mat Alterserscheinunge wierklech da mol en Faveur geschwat ginn a gesot ginn, da gi mer deene Leit eng Kaart. Dat gëtt wierklech elo e bëssi méi detailléiert gekuckt an et ass wierklech elo den Handicap, dee wichteg ass.“



Ronn 11.000 Leit sinn an der Adapto-Datebank vum Ministère. Awer just Ronn 4.800 Clienten hunn zejoert de Service an iergendenger Form benotzt. Dat heescht verschidde Cliente sinn deelweis 2-3x agedroen, anerer si scho verstuerwen. Dofir huet dës Reform och misse gemaach ginn an dofir hunn d'Leit missen eng nei Kaart ufroen, wat fir vill Onzefriddenheet gesuergt hätt, erkläert d'Annick Trmata. Et ginn awer nach aner Grënn fir dës Reform:



„De Minister hat jo och gesot, mir mussen e bësse vun der Notioun vum Taxi ewechkommen. An awer och fir dann ze soen ënnert verschiddene Konditioune maache mer den Transport och gratis. Dofir gëtt dann elo gekuckt, fir verstäerkt d'Leit méi zesummen an ee Bus ze kréien an och mol een klengen Detour ze maachen, fir dann e Client mat ewechzehuelen, deen eigentlech um Wee läit. Ech mengen, dat ass méi ökologesch, dass d'Bussen net eidel doruechter fueren.“



Et wären awer mëttlerweil och iwwer 3.000 nei Demanden erakomm, dorënner graff iwwer den Daum 400 Refusen.



„Wou d'Critèren ebe sou sinn, dass mer empfonnt hunn, dass déi Leit net eligibel wären. Ech kann do lo net vun den Zuelen hier soen, wéi vill Leit, dass schonn eng Kaart haten a wéi vill keng Kaart haten.“



Donieft huet och den neie System, fir den Adapto iwwer d'Mobilitéitszentral ze bestellen, also iwwer den Nummer 2465 2465, fir Ierger gesuergt. Iwwerlaascht an net accessibel, sou de Reproche vun de Clienten.



„Mir hate wierklech, warscheinlech e bësselchen ënnerschätzt, wéi vill Leit géifen uruffen, och hir Trajete modifizéieren, déi se scho reservéiert haten. Vun elo un ass de Service awer nach eng Kéier opgestockt ginn. Sou dass mer eigentlech permanent do, de ganzen Dag, 8-10 Leit do sëtzen hunn, fir d'Appellen entgéintzehuelen.“



Déi Leit, déi e Refus kruten, kéinten den normalen ëffentlechen Transport huelen, deen och méi accessibel géing gemaach ginn. Soss kéinten d'Leit eventuell och nach bei hirer Fleegeversécherung nofroen, sou nach d'Annick Trmata vum Mobilitéitsministère.