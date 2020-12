D'LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen hat beim zoustännegen Minister nogefrot, op et keng Sproocheproblemer bei deem Test ginn.

Fir den theoretesche Führerschäin-Examen muss de Code de la Route op de Fangerspëtze gewosst sinn - an dat schénge sech d'frëschgebak Chaufferen zu Häerz ze huelen.

De Statistiken aus dem Mobilitéits-Ministère no, hunn eleng am Corona-Joer, bis November, 9.139 Leit den theoreteschen Examen gemaach. Dovunner hunn 7.992 Persounen den Test gepackt - dat ass ëmmerhin en Taux de Reussite vun 87,4%.

D'LSAP-Deputéiert Cécile Hemmen hat beim zoustännegen Minister nogefrot, op et keng Sproocheproblemer bei deem Test ginn. Dem Minister François Bausch no net, dëst géifen dës Zuele jo aussoen. Den Test kann iwwregens schonn nieft Lëtzebuergesch, Däitsch a Franséisch, och op Portugisesch an Englesch gemaach ginn. Och aner Sprooche si méiglech, da mat engem Traducteur.

De Code de la Route, deen d'Sécurité Routière eraus gëtt an d'Basis fir d'Léiere vun de Verkéiersreegelen fir den Test ass, gëtt et op Franséisch an Däitsch - aner Sproochen z'editéieren, ass dem Minister Bausch no, aktuell net geplangt.