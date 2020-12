„STOP mat de Baupläng fir de Contournement vu Käerjeng. Fangeren ewech vun der Natura 2000 Zon tëscht Käerjeng a Suessem“, esou d’Fuerderunge vun der ASBL.

Mat der Aktioun "Pätter oder Giedel vun engem Bam" setzt sech d'Biergerinitiativ Gemeng Suessem weider fir d'Erhale vum Zäemerbësch an, dee jo dem Contournement vu Käerjeng soll zum Affer falen.

Fir weider fir hir Interête kämpfen ze kënnen, sammelen d’Membere Suen, fir den Affekot kënnen ze bezuelen, dee sech viru Geriicht fir d’Natur a géint de Bëton soll staark maachen.

Contournemente géife méi an net manner Verkéier bréngen. An de Projet vun der Ëmgoungsstrooss vu Käerjeng wier op Basis vu falschen Donnéeën, betreffend ze héich NOx-Wäerter, vun den Deputéierten an der Chamber guttgeheescht ginn, esou d’Patrizia Arendt, Sekretärin vun der Biergerinitiativ Gemeng Suessem.

Et wier een als ASBL weider decidéiert, a Recours ze goen, esou bal den Avant Projet detaillé géif virleien. Et fäert een awer, dass duerch aner Chantieren, déi indirekt mam Contournement ze dinn hunn, versicht géif ginn, Zäit ze gewannen. D’Biergerinitiativ gëtt ënner anerem ënnerstëtzt vum Mouvement Écologique Régionale Sud, Natur an Ëmwelt vun der Gemeng Suessem a Youth for Climate.