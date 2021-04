Ëmmer méi Bus-Entreprisë setzen op hire Linnen och Elektro-Gefierer an, ma et feelt awer nach u Bornen, fir dës Busser opzelueden.

Eng mobil Luetstatioun soll dee Problem léisen.

De Spezialcamion fiert dohinner, wou Elektrobusser Stroum brauchen. E Bus fiert pro Dag eng 400 Kilometer op senger Tournée, déi modern Elektrobussen hunn awer just eng Autonomie vun 250 Kilometer. De Bus muss also tëschenduerch geluede ginn. An do kënnt déi mobil Lued-Statioun an den Asaz.

De Camion huet eng Kapazitéit vun 2,1 Megawatt-Stonnen, esouvill Energie verbrauche 6 Eefamilljenhaiser an engem Mount. Genuch Power also, fir 10 Busser mateneen ze lueden.

Déi mobil Lued-Statioun gouf vun der däitscher Firma ADS-TEC entwéckelt. D'Käerjenger Busenterpise ass déi éischt, déi de System asetzt. Den Ament brauch een esou eng mobil Léisung, well et bei de grousse Busgaren nach keng fest installéiert Lued-Statioune ginn. Ma dat soll sech an den nächste Joren änneren, seet den Energieminister Claude Turmes.

Fir den Ufank goufen 3 Sitten definéiert, wou d'Elektrobussen opgelueden ginn, an dat um Glacis, bei der Luxexpo an op der Rocade de Bonnevoie.