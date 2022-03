Duerch Changementer gëtt de Budget méi héich, wéi een ufanks virgesinn hat. Zu den 98 Milliounen Euro kommen der zousätzlech 35 dobäi.

D'Aarbechten op an ronderëm der Ettelbrécker Gare solle viraussiichtlech Mëtt 2030 komplett ofgeschloss sinn. De Projet gouf en Donneschdeg nach emol vum Mobilitéitsminister presentéiert, well en op verschiddenen Niveauen huet misse geännert ginn a Saache bäikomm sinn, déi ufanks net geplangt waren. Ënnert anerem kënnt zum Beispill d'Policekommissariat och op d'Ettelbrécker Gare. E Parkhaus mat ronn 400 Plaze gëtt gebaut, eng Busgare an eng Jugendherberg. De François Bausch betount, datt et e ganz komplexe Projet ass: Mir sinn am Kär vun Ettelbréck, wou d'Eisebunn an den normalen Traffik musse kënne funktionéieren.

Den zoustännege Minister huet awer och d'Wichtegkeet vum Projet ervir gestrach: Mir wëllen ee vun de wichtege Pôles d'échange vum Norde vum Land bauen. Dat, wat haut do ass, ass net zäitgeméiss a wann mer Verbesserungen um ëffentlechen Transport wëlle bréngen, musse mer dat sou ëmbauen, wéi et hei virgesinn ass.

Den Ufanksbudget vun 98 Millioune wäert duerch d'Changementer, déi bäikomm sinn, dann och net duergoen. Grob geschat huet de Minister vun zousätzleche 35 Millioune geschwat: An da versteet mengen ech jiddereen, datt dat, wat amplaz kënnt, enger moderner 4. gréisster Gare am Land entsprécht.

En entspriechend Finanzéierungsgesetz misst dann och an den nächste Jore gestëmmt ginn, huet de François Bausch nach erkläert.

Schreiwes

Présentation du projet d'aménagement de la nouvelle gare d'Ettelbruck: «D'Eisebunn soll keen Industriestanduert méi sinn, mee eng Liewensoder vun der Gesellschaft» (03.03.2022)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL)

La mise en place de pôles d'échange performants au sein du pays fait partie intégrante de la stratégie du Groupe CFL pour continuer à améliorer son offre vis-à-vis de ses clients voyageurs. Dans cet esprit, des travaux d'infrastructure d'envergure ont été entamés en 2018 au niveau de la gare d'Ettelbruck qui figure parmi les gares les plus fréquentées du pays. Outre, son importance au niveau de la fréquentation des voyageurs qui n'a cessé de croître dans le passé (+85% entre 2003 et 2019), ce projet est d'une importance cruciale pour la connexion de la «Nordstad» au transport public en général et à l'offre ferroviaire en particulier.

Plus de ponctualité et de flexibilité grâce à une gare repensée

À la fin des travaux ferroviaires, la nouvelle gare d'Ettelbruck disposera de quoi plaire aux clients du transport public et plus particulièrement du rail. Ainsi, la construction d'un quai et de deux voies supplémentaires permettront d'augmenter considérablement les capacités au niveau de cette gare particulièrement importante dans le nord du pays, surtout à cet endroit crucial où convergent l'antenne en direction de Diekirch et les voies en direction de Troisvierges, respectivement Gouvy.

Ainsi, ces infrastructures additionnelles offriront davantage de flexibilité en cas de perturbations (p.ex. lors d'une panne technique sur un train) et les capacités nécessaires pour assurer une exploitation optimale des trains sur la ligne du Nord. Ces efforts sont d'ailleurs complétés par une reconfiguration du plan des voies dans cette gare qui permettra de séparer physiquement les trains en direction de Troisvierges/Gouvy et ceux en direction de Diekirch. Ainsi depuis 2018, 23 aiguilles ont été installées au niveau de la gare d'Ettelbruck; des éléments essentiels pour offrir davantage de flexibilité en cas de besoin et ainsi une meilleure ponctualité, notamment grâce à la limitation de reports de retards éventuels des trains d'un tronçon sur l'autre.

Un nouveau poste directeur des plus modernes pour la ligne du Nord

Les CFL profiteront également des travaux en gare d'Ettelbruck pour poursuivre la construction d'un nouveau poste directeur dit intégré. Cette nouvelle technologie, unique en Europe, offrira grâce à sa technologie innovatrice de nombreux avantages concernant l'exploitation des trains sur la ligne du Nord. Elle permettra entre autres une simplification de la signalisation latérale et une gestion centralisée et simplifiée des éléments en lien avec le système européen de contrôle des trains (ETCS).

Des quais plus longs, plus larges et accessibles à tous

La gare bénéficiera non seulement d'un quai supplémentaire, mais également de quais rallongés. Grâce à une longueur de 340 mètres, ces nouveaux quais permettront d'accueillir des trains plus longs. La capacité des clients transportés pourra augmenter en conséquence. Les quais seront d'ailleurs élargis à une largeur finale de 11 mètres offrant l'espace nécessaire pour garantir des flux de passage des plus surs et confortables. L'ensemble des quais correspondra d'ailleurs aux spécifications techniques d'interopérabilité permettant, entre autres, un accès de plain-pied et donc sans barrières des quais au matériel roulant. À cela s'ajoute la mise à disposition de nouveaux souterrains au sud et au nord de la gare qui, grâce à leurs ascenseurs, offriront un accès sans barrières aux quais de la gare d'Ettelbruck. Depuis décembre 2021, trois ascenseurs offrent déjà un accès sans barrières aux quais depuis le souterrain nord. Un nouveau souterrain sera également construit en partie centrale de la gare et sera mis en service en été 2022. Les travaux ferroviaires au niveau de la gare d'Ettelbruck seront finalisés vers la fin 2022.

Le pôle d'échange Ettelbruck: un projet complexe porté par de nombreux acteurs

La mise en place d'un pôle d'échange présuppose l'implication de nombreux acteurs, dont chacun contribue à la réalisation d'une plateforme qui accroit sensiblement l'attractivité du transport public à l'endroit concerné. Ainsi, la conception et mise en place du pôle d'échange d'Ettelbruck, qui prévoit aussi bien des travaux en souterrain, en surface et en hauteur, réunit différents acteurs et leurs agendas individuels autour d'une table. À côté des CFL, figurent également l'Administration des ponts et chaussées (P&Ch), l'Administration des bâtiments publics (ABP) et l'Administration communale de la Ville d'Ettelbruck, dont les projets et plannings respectifs sont des éléments dont doit tenir compte le planning des travaux des CFL.

Une coordination étroite entre les différents acteurs qui a entre autres également été nécessaire pour le processus d'adaptation des plans d'aménagement particulier et général à Ettelbruck, pour tenir compte des travaux d'envergure en sous-sol (P&Ch: tranchée couverte, bassin de rétention), au rez-de-chaussée (CFL: nouveau bâtiment voyageurs; P&Ch: nouvelle gare routière) et en hauteur (ABP: nouvelle auberge de jeunesse et complexe administratif; CFL: nouveau P&R).

La mise en souterrain de la N7: un prérequis pour la poursuite des travaux

Pour permettre un avancement des plus coordonnés des travaux, le planning global englobant l'entièreté des projets de construction des différents acteurs liés au pôle d'échange tient compte de l'interdépendance de ces projets. Ainsi, côté CFL, la construction du nouveau bâtiment voyageurs et du nouveau P&R qui se fera en surface et plus précisément au-dessus de la dalle qui couvrira la N7 mise en souterrain par l'Administration des ponts et chaussées, ne pourra avoir lieu qu'après la réalisation de la tranchée couverte et des travaux de fondation, qui se feront progressivement du sud au nord entre le carrefour de la Wark et le monument Patton.

Ces travaux permettront alors de réaliser progressivement des travaux de génie civil en surface, en commençant par la construction de l'auberge de jeunesse et le complexe administratif (ABP), le P&R (CFL), et la nouvelle gare routière (P&Ch). Dans le but d'offrir une aire de stationnement aux clients du transport public et plus particulièrement du rail durant les travaux, le site destiné aux emplacements de stationnement évoluera en direction du site du nouveau bâtiment voyageurs, dont la construction débutera en 2026, c'est-à-dire après la mise en service du nouveau P&R des CFL.

Une nouvelle gare routière exploitée en surface et parfaitement intégrée

Avec la construction d'une nouvelle gare routière parfaitement intégrée (projet P&Ch) dans les projets de construction de la nouvelle auberge de jeunesse (projet ABP) et du nouveau P&R des CFL, il sera possible d'optimiser le trafic routier dans la ville d'Ettelbruck. Ceci est notamment possible grâce à la mise en souterrain du trafic individuel entre le carrefour de la Wark et le monument Patton, réservant ainsi l'espace en surface aux moyens de transport public.

Une nouvelle auberge de jeunesse pour la «Nordstad»

L'Administration des bâtiments publics prévoit la construction d'une nouvelle auberge de jeunesse combinée à un complexe administratif. Son implantation directe au centre de la plateforme de mobilité multimodale constitue un atout considérable tant au niveau régional comme élément touristique important qu'au niveau local en créant un signal fort incitant un développement urbanistique de ce quartier qui se verra revalorisé substantiellement.

L'auberge avec ses quelque 120 lits permettra d'attirer davantage de jeunes touristes au nord du pays et de promouvoir le cyclotourisme dans la région, ceci en relation avec le réseau de pistes cyclables transfrontalières. Dans un esprit de synergies, les espaces communs sont accessibles non seulement aux utilisateurs du complexe, mais également au public, comme notamment le restaurant, la bibliothèque, les salles multifonctionnelles ainsi que la plateforme du 9e étage, offrant un point de vue unique sur la ville et ses alentours.

Le complexe administratif de quelque 1.200 m2 comportera un espace de conférence avec salles de réunion ainsi que trois étages de bureaux pour des services ou structures étatiques ou paraétatiques.

Le projet est développé dans un esprit innovateur en intégrant les principes d'une construction durable et d'économie circulaire.

Maximiser l'offre de mobilité, minimiser l'impact des travaux

Pour permettre que l'exploitation des trains et bus puisse être garantie (hors périodes de barrage ponctuelles) tout au long du projet de construction du pôle d'échange et réduire l'impact des travaux sur le réseau routier dans un milieu urbain à espace réduit, une approche logistique toute particulière est envisagée d'être mise en place. Ainsi, la livraison des éléments préfabriqués des bâtiments à construire pourra se faire directement depuis l'usine vers le chantier via le chemin de fer, permettant ainsi de délester le réseau routier et de réduire considérablement la surface d'installation de chantier au droit des zones de travail.

Tout court, comme l'a bien formulé François Bausch: «D'Eisebunn soll keen Industriestanduert méi sinn, mee eng Liewensoder vun der Gesellschaft.»