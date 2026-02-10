RTL TodayRTL Today
Messerattack am Garer QuartierPresuméierten Täter kritt Flüchtlingsstatut ewechgeholl

De Mann, deen d'lescht Woch een anere Mann net wäit vun der Zitha-Klinik ewech mat engem Messer gepickt a blesséiert huet, kritt säi Statut als Flüchtling ewechgeholl.
Update: 10.02.2026 15:33
© Domingos Oliveira

No der Messerattack am Garer Quartier d’lescht Woch, bei där eng Persoun mat engem Messer blesséiert gouf, kritt de presuméierten Täter säi Flüchtlingsstatut vum Minister ewechgeholl. Dat huet den Inneminister Léon Gloden en Dënschdeg de Mëtteg an der Chamber annoncéiert.

De Minister huet effektiv d‘Recht engem Immigrant de Flüchtlingsstatut ewechzehuelen, wann dësen eng Gefor fir d‘Sécherheet vum Land ass. De Léon Gloden huet deemno elo decidéiert, dat ze maachen. Dobäi preziséiert de Minister, datt dat keng Konsequenz op d‘Enquête hätt.

Fotoen no der Dot d'lescht Woch

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Eis Nouvelle vun d’leschter Woch:

Police huet Éischt Hëllef geleescht
Mann am Garer Quartier mat Messer ugegraff a blesséiert - Verdächtege festgeholl

