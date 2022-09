En Donneschdeg huet de Mobilitéitsminister François Bausch den neien nationale Busplang vum RGTR presentéiert, eng Offer, déi wéineg bekannt wier...

Zanter Juli hunn d'Busser vum RGTR-Netz nei Nummeren, e Freideg lancéiert de Mobilitéitsministère eng breet ugeluechten Informatiounscampagne. Wärend 4 Woche probéiert een an den 3 Amtssproochen an op Englesch esou vill Leit wéi méiglech op déi nei Offer am ëffentlechen Transport hinzeweisen.

D'Campagne wier néideg, well een am leschte Joer duerch d'Nofroe a Remarke vun de Leit gemierkt hätt, datt d'RGTR-Offer net wierklech bekannt ass. Dowéinst soll den RGTR-Reseau an de soziale Medien presentéiert ginn. Datt et iwwerhaapt nach Reklamm braucht, ass e bëssi verwonnerlech, ëmmerhin hunn dem Mobilitéitsminister François Bausch no 99,92 Prozent vun de Residenten hei am Land eng Ulafplaz fir den ëffentlechen Transport ze huelen an hirer Ëmgéigend. Trotzdeem gëtt et ëmmer rëm Kritik. Dës géing een och eescht huelen, eleng 800 Reklamatiounen, déi iwwert d'Gemengen erakoumen, hätt ee Rechnung gedroen. Et géing awer Grenze ginn.

De François Bausch: "Et dierf een net vergiessen, datt ee Busreseau keen Taxisreseau ass. Mir probéieren déi grouss Mass ze treffen, natierlech gëtt et ëmmer Leit, déi net zefridde sinn, well si do wou si wunnen, manner gutt ugebonne sinn. Mir kréien ni 100 Prozent zefridde gestallt, eleng mam Bus ass dat net méiglech."

Dowéinst misst een de Bus sou gutt wéi méiglech mat aneren Transportmëttel verbannen. Et ginn 183 RGTR-Linnen, déi vun 1.400 Bussen a ronn 4.000 Chauffeure couvréiert ginn. D'Gerance vum Reseau wäert komplett vu lëtzebuergeschen Entreprisen iwwerholl ginn. Bis 2030 soll dee komplette RGTR-Reseau elektresch ugedriwwe ginn. Hei hätt sech d'Busentreprise eng Erausfuerderung gestallt.

© RTL

Den Alex Kies, Direkter vum RGTR: "Et war éischter d'Schwieregkeet fir d'Depoten opzebauen, datt déi déi néideg Infrastrukturen hunn, fir d'Bussen opzelueden. Dat war sécherlech eng Erausfuerderung, mee mir sinn awer mat oppenen Äerm empfaange ginn, fir dat ëmzesetzen."

Fir d'Zukunft wiere virun allem déi ugespaante Personalsituatioun bei de Buschaufferen an d'Couvréiere vum ländleche Raum Punkten, bei deenen een nobessere misst. D'Infocampagne wäert 130.000 Euro kascht huet. Mat am Präis mat dran ass och eng Kaart, déi ee sech virtuell oder op Pabeier ukucke kann.

D'Schreiwes vum Ministère