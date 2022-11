Mëttlerweil ass den Deel vun der Bréck, dee bei der Jonctioun Gréngewald iwwer d'A1 an d'A7 geet, um Chantier am Gréngewald ukomm.

D'Streck, déi d'Luxexpo mam Findel verbënnt, geet iwwer ronn 4,2 Kilometer iwwert den Terrain vun der Gemeng Nidderaanwen an huet zwee Arrêten. No 3,3 Kilometer bleift den Tram um Arrêt Héienhaff stoen, no 855 weidere Meter kënnt en dann um Findel un.