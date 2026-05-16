RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

ING-Marathon"D'Stad bleift accessibel iwwer de ganzen Dag", esou de Romain Pax vun der VDL

Claude Zeimetz
Kevin Kayser
Den Nuetsmarathon ass net just fir d'Leefer eng grouss Erausfuerderung, ma och fir d'Organisateuren an d'Coordinateure vun der Stad Lëtzebuerg.
Update: 16.05.2026 11:03
© Domingos Oliveira

Fir d'Awunner, de ganze Commerce, d'Restauratioun an d'Bistroen bleift d'Stad accessibel. All "déi Leit, déi sech wëllen an der Stad beweegen" déi kënnen dat och maachen, verséchert de Chef vum Service Circulation vun der Stater Gemeng Romain Pax am RTL-Interview. "D'Stad bleift accessibel iwwert de ganzen Dag", fir jiddereen, och fir déi, déi net direkt eppes mam Marathon ze dinn hunn.

Et muss awer vun 16.30 Auer a plazeweis och e bëssen éischter mat Spärunge gerechent ginn, esouwuel um Kierchbierg, wéi och um Lampertsbierg. Do ginn dann Deviatioune fir de Verkéier an den ëffentlechen Transport ageriicht.

Op Park & Ride zeréckgräifen

Leit, déi op de Marathon wëlle kommen, gräifen am beschten op d'Park and Riden um Bouillon awer och beim Stadion zeréck. Déi si mam ëffentlechen Transport, Bus an Tram, gutt un de Stadzentrum ugebonnen. Verschidden Arrêten awer warnt de Romain Pax wäerten zäitweis och fir den ëffentlechen Transport net accessibel sinn, wann d'Course grad dee Moment op deene Plazen ënnerwee ass. Och d'Stroosse si punktuell fir den Trafic gespaart, wann d'Leefer grad do ënnerwee sinn. Et sinn awer iwwer Passagen ageriicht, wou Streckeposte sëtzen. Hei kënnt ee vun der enger Säit op déi aner vum Parcours, och wann d'Course grad amgaangen ass. Esou kënnt all Persoun, déi an der Stad wunnt, heem an och fort zu all Moment, wou si dat wëll.

De Responsabele vum Service de Circulatioun vun der Stad Lëtzebuerg Romain Pax war am Kader vum ING Marathon de 16. Mee live op RTL Radio Lëtzebuerg.
De Responsabele vum Service de Circulatioun vun der Stad Lëtzebuerg Romain Pax war am Kader vum ING Marathon de 16. Mee live op RTL Radio Lëtzebuerg.
© Claude Zeimetz

Spidol um Kierchbierg permanent accessibel

D'Spidol um Kierchbierg huet dann dëse Samschdeg och Garde. Do huet een d'Situatioun esou gereegelt, datt ee bis 16.30 Auer ouni Problemer bis dohinner kënnt. Dono fänken d'Mesurë fir de Marathon um Kierchbierg un a verschidden Accèse gi gespaart. Iwwert de Rond-point Serra awer, also och iwwer d'A1 an d'A7, kënnt een awer permanent ouni gréisser Problemer an d'Spidol. Och den Accès iwwer d'Neiduerf fir erop bei d'Klinick bleift permanent op.

Séier schaffen, fir Streck nees opzekréien

Wann de leschte Leefer bis duerch ass, dauert et mat de Botz- an Opraumaarbechten nach e bëssen, bis d'Streck nees normal fir den Trafic kann opgoen. Bis "eng hallef Stonn bis eng Stonn nom leschte Leefer" kéint et dem Romain Pax no daueren, bis d'Stroossen nees op sinn. Um Kierchbierg awer, wou esouwuel den Depart wéi och d'Arrivée ass, bleift d'Lafstreck awer bis zum Schluss zou.

Weider Artikelen zum Thema

Livestream, Detailer an Infoen
Déi 19. Editioun vum ING Night-Marathon vu 17:50 Auer un op RTL.lu an um RTL Play
21 oder 42 Kilometer duerch d'Stad
Vu Kopfhörer, leschten Tipps an enger gudder Zäit

Am meeschte gelies
Hanta-Virus
Riskéiere mir déi nächst Pandemie?
Video
7
Op der Pompel
Diesel a Masutt ginn e gutt Stéck méi bëlleg, 98er Bensinn gëtt weider méi deier
Déidlechen Tëschefall op Trainingsterrain
De fréiere Jeunesse-Trainer kritt am Appell eng däitlech méi niddreg Strof
Bekannt aus "Anwalt Abel"
De Schauspiller Günther Maria Halmer ass dout
2
Neie Référentiel beim SAMU
Anästhesiste wiere sech géint Aussoe vum CGDIS
18
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Camion ass ëmgetippt
A6 a Richtung Arel kuerz virun der Grenz wéinst engem Accident blockéiert
Verkéier war ganz ënnerbrach
Gréisser Problemer am ganze Zuchreseau no technescher Pann zu Beetebuerg
Symbolfoto.
Op der Pompel
Diesel a Masutt ginn e gutt Stéck méi bëlleg, 98er Bensinn gëtt weider méi deier
Opgepasst ronderëm Wolz
Éischt Pilger maache sech schonn e Mëttwoch op de Wee bei d'Fatima
"Realisateur vu Cycling Cities zu Lëtzebuerg"
Wéi eng Viraussetzunge muss een erfëllen, fir eng Vëlo-Stad ze ginn?
Audio
31
Automag - Elo och an Europa méiglech
Tesla "Full Self-Driving" - De Rich Simon huet den exklusiven Test zu Amsterdam gemaach
Video
Fotoen
38
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.