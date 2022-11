Bei der Froe Stonn an der Chamber haten eng ganz Partie Deputéiert Froen zum Tunnel Schieburg, deen nach bis no der Ouschtervakanz soll zou bleiwen.

Deen Ament, wéi d’CFL gesot hunn, den Tunnel kéint fréistens den 11. Dezember nees opgoen, konnte si d'Envergure vum Problem nach net verstoen an dofir just approximativ Annoncë maachen, sou de Mobilitéitsminister François Bausch.

Den Timing, datt den Zuch nees no der Ouschtervakanz vu Kautebaach op Wëlwerwolz fuere kann, wier awer realistesch. Et géing bis dohinner 20 op 24 Stonne geschafft ginn – dat wier de Maximum, deen ee kéint maachen, an en plus hätt een nach Chance gehat, datt d’Main d’ouevre disponibel wier, sou de Minister.

Et géing entretemps bei der Ersazoffer nach eng Schëpp nogeluecht ginn – vum 28. November, also nächstem Méindeg un, géing déi zousätzlech Offer stoen, mat enger méi héijer Frequenz an de Stousszäiten op deene verschiddene Linnen, adaptéierten Horairen, grad wéi méi grousse Bussen, an och zousätzleche Schoultransportlinnen. Et géing een alles maache fir de Leit entgéint ze kommen.