Ënnerstëtzt gi Projete vu Betriber, déi hir Elektrobornen och dem Public zougänglech maachen, a wou d'Kapazitéit op d'mannst bei 175 Kilowatt läit.

En éischten Appell fir sou e Projet gouf et schonn tëscht Juli a September 2022. Elo lancéiere béid Ministèren en zweeten Appell, fir deen e Budget vu 5 Milliounen Euro virgesinn ass. Den zweeten Appell leeft vum 1. Januar bis 31. Mee 2023.

Bis zu 50% vun den Investissementer fir d'A-Betrib-huele vun den Elektroborne kënne subventionéiert ginn.

De Cahier des charges kann ee vun elo un op Guichet.lu eroflueden a vum 1. Januar 2023 u kann een d'Projeten op MyGuichet erareechen.

Offiziellt Schreiwes

Lancement d'un deuxième appel à projets qui permettra l'octroi d'aides aux entreprises qui investissent dans l'installation de bornes de charge pour véhicules électriques (27.12.2022)

Communiqué par : ministère de l'Économie / ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

Le ministère de l'Économie et le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire lancent conjointement un deuxième appel visant à stimuler des projets de la part d'entreprises qui souhaitent investir dans l'installation d'infrastructures de charge pour véhicules électriques.

Ouvert à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 mai 2023, l'appel est doté d'un budget maximal de 5 millions d'euros et vise à financer des projets de bornes de charge pour véhicules électriques, accessibles au public et privées, dont la capacité de charge est au moins égale à 175 kilowatts.

Indépendamment de sa taille, toute entreprise qui est porteuse d'un projet de déploiement d'infrastructures de charges peut soumettre son projet. Si celui-ci est retenu, l'entreprise pourra bénéficier d'une aide, octroyée sous forme de subvention pouvant couvrir jusqu'à 50% des investissements liés au déploiement des bornes de charge.

Cet appel à projets fait suite au premier appel à projets qui avait été ouvert du 30 juillet au 30 septembre 2022.

Le cahier des charges peut désormais être téléchargé sur Guichet.lu et les projets peuvent être soumis via MyGuichet dès le 1er janvier 2023.

Il est recommandé aux entreprises intéressées de solliciter le support de Luxinnovation et de la Klima-Agence qui proposent un accompagnement gratuit pour le montage des projets.