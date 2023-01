Dausende Leit huelen all Dag zu Lëtzebuerg de Funiculaire vum Pafendall op de Kierchbierg, respektiv ëmgekéiert, sou de Mobilitéitsministère e Mëttwoch.

Dëst wieren op den Dag gerechent iwwer 4.100 Leit, déi Dag fir Dag mam Funiculaire tëscht dem Pafendall an dem Kierchbierg transportéiert ginn. An der Woch sinn et souguer ëm déi 7.000 Passagéier.

🚡 Ce sont 7,5 millions de voyageurs qui ont emprunté le funiculaire Pfaffenthal-Kirchberg des @cflinfos depuis sa mise en service, il y a 5 ans.#luxembourg pic.twitter.com/3lKonvTHe3 — MMTP (@mmtp_lu) January 18, 2023

Viru 5 Joer ass de Funiculaire an den Asaz komm an ass zënter hier e wichtegen Tool fir den Transport an der Stad Lëtzebuerg.