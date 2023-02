Virun allem Grenzpendler dierft et net freeën, datt d'Muselbréck zu Wuermer wéinst Renovatiounsaarbechten wärend Méint just an eng Richtung op wäert sinn.

Vu Mäerz un dierft de Wee op d'Aarbecht fir vill däitsch Grenzpendler ee gudde Krack méi laang daueren. Wéi och schonn aner Medie gemellt hunn, wäerten nämlech d'Ponts et chaussées vum nächste Mount un d'Muselbréck tëscht Wuermer an dem däitsche Wincheringen renovéieren. Wärend der Zäit vum Chantier, dee bis Oktober/November dauere soll, wäerten Automobiliste just nach an eng Richtung, an zwar a Richtung Däitschland, iwwert d'Bréck fueren duerfen.

Ee Weekend wäert d'Bréck esouguer ganz gespaart ginn, wéi een ass awer nach net gewosst. Fir d'Foussgänger wäert iwwerdeems ëmmer een Trottoir op bleiwen.

Aus dem Mobilitéitsministère heescht et, datt et ze komplizéiert a geféierlech wier, d'Faartrichtung dem Verkéiersfloss unzepassen. Matt roude Luuchten ze schaffe wier net méiglech.

D'Muselbréck gouf 1964 am Kader vun der Kanaliséierung vun der Musel gebaut. Wat d'Aarbechten ugeet, sou kritt ënnert anerem d'Strooss een neien Tapis, d'Gelänner ginn nei lackéiert an d'Pottoe propper gemaach. D'Käschte gi vum Transportministère op 750.000 Euro geschat, déi komplett vu Lëtzebuerg gedroe ginn. Déi offiziell Deviatioun wäert op däitscher Säit iwwert d'Bundesstraße 419 op Wellen a vun do iwwert d'Muselbréck op Gréiwemaacher féieren. Deemno dierft et zu Gréiwemaacher och eng spierbar Augmentatioun vum Trafic ginn, wärend den Aarbechten.