D'Ponts et Chaussées flécken d'Fuerbunn op der Tréierer Autobunn Richtung Gaasperech, dat heescht, do ass gespaart tëscht der Opfaart an der Sortie Hamm.

Vum Samschdeg um 12 Auer bis e Méindeg um 4 Auer Moies ass d'Streck Direktioun Gaasperech gespaart. D'Deviatioun geet via de Rond-point Schaffner vun der Sortie Hamm bei d'Opfaart Hamm zréck op d'A1.