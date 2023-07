E Freideg an der Mëttesstonn gouf et Detailer wéi et mam Tram um Kierchbierg weider geet mat der Verbindung op de Findel.

Am Mëttelpunkt steet do eng Bréck. Dës Bréck iwwert d'A1 huet 110 Meter Längt, 10 Meter Breet an ass ronn 9 Meter héich. De Käschtepunkt fir déi 3,9 Kilometer laang Streck: 99 Milliounen Euro. Eng Streck, op där den Tram mat bis zu 70 Kilometer d'Stonn ka fueren. Den Tram fiert d'Streck bis op de Findel an enger éischter Phas Enn Hierscht d'nächst Joer am 6-Minutten-Takt. Wichteg ass ee Pôle d'échange um Sennengerbierg, fir den Oste vum Land op den Tram ze kréien an domadder de Stroossentrafic ze entlaaschten. A Saachen Tram an ëffentlechen Transport war et d'Nouvell, dass am September d'Finanzéierungsgesetz an Héicht vun 1,4 Milliarden Euro deposéiert gëtt, fir den Ëm-an Ausbau vun der Escher Autobunn fir de séieren Tram bis op de Belval. Links PDF: Schreiwes vu Luxtram