E Mëttwochmoie gouf et op der Zuchlinn vun der franséischer SNCF tëscht Diddenuewen a Metz eng Pann. Wéi et vun der SNCF geheescht huet, géif et sech ëm en Tëschefall op de Schinnen handelen. Den Zuchverkéier war dowéinst a béid Richtungen ënnerbrach. De Gros vun den Zich an Direktioun Lëtzebuerg ass entweder net gefuer oder hiren Trajet gouf modifiéiert.
Den TGV an Direktioun Paräis stoung dann och e Mëttwochmoien eng Zäit op der Stater Gare, wier Informatioune vun der Plaz no awer kuerz no 7 Auer weidergefuer.
Géint 7 Auer hunn d'Zich tëscht Diddenuewen a Metz a béid Richtungen nees progressiv de Betrib opgeholl. Um 8 Auer e Mëttwochmoie sollen d'Zich nees normal fueren.