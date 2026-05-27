RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst enger technescher PannZuchverkéier tëscht Diddenuewen a Metz gëtt progressiv nees opgeholl

RTL Lëtzebuerg
Och den Zuchtrafic an Direktioun Lëtzebuerg war vun der Pann betraff.
Update: 27.05.2026 07:37
© Luc Marteling

E Mëttwochmoie gouf et op der Zuchlinn vun der franséischer SNCF tëscht Diddenuewen a Metz eng Pann. Wéi et vun der SNCF geheescht huet, géif et sech ëm en Tëschefall op de Schinnen handelen. Den Zuchverkéier war dowéinst a béid Richtungen ënnerbrach. De Gros vun den Zich an Direktioun Lëtzebuerg ass entweder net gefuer oder hiren Trajet gouf modifiéiert.

Den TGV an Direktioun Paräis stoung dann och e Mëttwochmoien eng Zäit op der Stater Gare, wier Informatioune vun der Plaz no awer kuerz no 7 Auer weidergefuer.

Géint 7 Auer hunn d'Zich tëscht Diddenuewen a Metz a béid Richtungen nees progressiv de Betrib opgeholl. Um 8 Auer e Mëttwochmoie sollen d'Zich nees normal fueren.

Am meeschte gelies
Gréiwemaacher
Mann, deen an d'Musel gesprongen ass, huet net iwwerlieft
Zu Buggenhout an der Belsch
Véier Doudesaffer, dorënner zwee Kanner, bei Accident tëscht Schoulbus an Zuch
Video
Rue de l'industrie gespaart
CGDIS mellt Blesséierten no Feier bei Sprit-Depot zu Bartreng
Video
Fotoen
Een däischtert Kapitel aus dem 2. Weltkrich
Méi wéi 100 Lëtzebuerger ware Member vun der Waffen-SS
Audio
Fotoen
16
Mount vu Lupus
Lupus ass dacks eng "onsiichtbar Krankheet"
Video
Fotoen
0
Weider News
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
Video
Audio
A 14 Prozent vun de Faarten ass externt Sécherheetspersonal dobäi. Dat ass bësse méi wéi all 7. Trajet.
Op Patrull am ëffentlechen Transport
"Et funktionéiert ëmmer, wann een den Dialog sicht", sou Sécherheetspersonal a Police
1
Kannergemengerot mécht Vitesskontrollen
Kanner setze sech a fir méi Stroossesécherheet
Video
Fotoen
5
Vum 26. bis den 28. Mee
CR102 tëscht Kielen a Mamer wéinst Stroossenaarbechte gespaart
Entrevue mat Mobilitéitsministesch Backes gefrot
OGBL an LCGB onzefridden iwwer neie Cahier des charges fir den RGTR-Reseau
Stroossenaarbechte wärend der Päischtvakanz zu Esch-Uelzecht
Wärend der Päischtvakanz
N4d an Deeler vun der Jonctioun Lankelz zu Esch-Uelzecht gespaart
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.