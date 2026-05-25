RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op Patrull am ëffentlechen Transport"Et funktionéiert ëmmer, wann een den Dialog sicht", sou Sécherheetspersonal a Police

Lea Schwartz
Zanter méi wéi 10 Joer setzt d’Lëtzebuerger Eisebunn op externt Sécherheetspersonal an den Zich. D’lescht Joer sinn d’Trajeten, an deene si matfueren, an d’Luucht gesat ginn.
Update: 25.05.2026 08:18
A 14 Prozent vun de Faarten ass externt Sécherheetspersonal dobäi. Dat ass bësse méi wéi all 7. Trajet.
A 14 Prozent vun de Faarten ass externt Sécherheetspersonal dobäi. Dat ass bësse méi wéi all 7. Trajet.
© RTL Lëtzebuerg

Iwwer all d'Reseauen zesummen – also Zuch, Bus an Tram – goufen d'lescht Joer méi wéi 1.100 Aggressiounen enregistréiert. Dozou zielt d'Personal op alle Reseauen an och Aggressiounen tëschent Drëtter. 533 Aggressioune si géint Agenten vum ëffentlechen Transport gaangen. An am heefegsten huet d'Personal vun der Eisebunn Aggressioune géint Mataarbechter verzeechent. Dat waren der 284 am Joer 2025.

Déi meescht dovunner ware verbal. 39 Mol ass et awer och zu kierperlechen Ugrëffer komm.

Den Nabil Gharnouti an de Gregory Vansdeene sinn zwee Sécherheetsagenten, déi reegelméisseg an den Zich matfueren. Si si gutt ze erkennen un hire giele Jacketten. Zanter méi wéi 10 Joer ass externt Sécherheetspersonal op den nationale Linne mat ënnerwee.

D'lescht Joer sinn d'Faarten un deene si matfuere vun 12 op 14 Prozent erhéicht ginn. Dat ass ongeféier all siwenten Zuch. Hir Aufgabe ass et, den Zuchbegleeder ze assistéieren. Si weise Präsenz an deeskaléieren a kritesche Situatiounen. "Mir hunn heiansdo Leit déi schlofen, staark alkoholiséiert sinn oder sech aggressiv verhalen“, erzielt den Nabil Gharnout. "Da probéiere mir d'Situatioun roueg ze halen."

Si däerfe just mat de Leit schwätzen. Si dierfe net physesch intervenéieren. "Allgemeng berouege sech d'Leit schonn, wann si gesinn, dass Agente kommen. Et funktionéiert ëmmer wann een den Dialog sicht.", seet den Nabil Gharnout.

D'Decisioun, ob ee Passagéier däerf am Zuch bleiwen oder muss erausgoen, hëlt ëmmer de "Personnel d’Accompagnement des trains“ – also d'Zuchbegleeder. Wann ee Passagéier sech net géif berouege loossen an den Zuch net fräiwëlleg verloossen wëll, kann dëse sech dozou entscheeden, d'Police ze ruffen.

Nieft de Sécherheetsagente setzt d'Eisebunn op Policepresenz a Form vu reegelméissege Patrullen.

Am Reportage begleede mir och zwou esou Policepatrullen op der Linn a Richtung Süden. D'Beamte sinn ëmmer zu zwee ënnerwee. Bei Duebeldecker-Zich brauche si souguer zwou Ekippen, fir béid Stäck gläichzäiteg ze kontrolléieren. D'Kontroll, déi mir begleet hunn, huet sech géint allgemeng Kriminalitéit, Drogenhandel an irregulär Immigratioun gericht. Op esou enger Patrulle kënne sech all méiglech Zenarien ofspillen, wéi de Chefkommissäre Patrick Strauch erkläert:"Dat ka vun engem einfache Protokoll bis zu engem internationale Haftbefeel goen.“

All Mount ginn esou Kontrollen um nationale Reseau organiséiert. Heefeg op Faarten, déi vum CFL-Personal als sensibel agestuuft ginn. D'Zil wier net nëmme Strofdoten opzedecken, mee och d'Sécherheetsgefill bei de Passagéier an dem Personal ze stäerken.

Nieft der mënschlecher Präsenz setzt d'Eisebunn och op eng Infrastruktur, déi d'Sécherheetsgefill soll ënnerstëtzen. Dozou zielt, dass et keng däischter Ecken op zum Beispill de Gare soll ginn, awer och Video-Surveillance. E weidere Pilier ass d'Sensibiliséierung a Form vun zum Beispill Campagnen. Nieft der aktueller Respekt-Campagne, leeft och eng Campagne géint Gewalt am ëffentlechen Transport.

Am meeschte gelies
Op der B7 Richtung Fridhaff
Motocyclist bei Chute schwéier blesséiert
Zwee Männer festgeholl
Mann bei Sträit am Garer Quartier schwéier blesséiert
Véier Doudeger an Dosende Blesséierter
Russland gräift Ukrain mat Oreschnik-Rakéiten un
D'Wonschkutsch erfëllt Dreem
"Ech wollt Gas ginn"
Video
Fotoen
2
Alkoholkontrollen am Norde vum Land
Bei véier Chauffere gouf de Permis op der Plaz agezunn
Weider News
Kannergemengerot mécht Vitessekontrollen
Kanner setze sech a fir méi Stroossesécherheet
Video
Fotoen
2
Vum 26. bis den 28. Mee
CR102 tëscht Kielen a Mamer wéinst Stroossenaarbechte gespaart
Entrevue mat Mobilitéitsministesch Backes gefrot
OGBL an LCGB onzefridden iwwer neie Cahier des charges fir den RGTR-Reseau
Stroossenaarbechte wärend der Päischtvakanz zu Esch-Uelzecht
Wärend der Päischtvakanz
N4d an Deeler vun der Jonctioun Lankelz zu Esch-Uelzecht gespaart
Stroum-Infrastruktur méi staark beusprocht wéi normalerweis
CFL nennen Detailer iwwer Pannen op zwou Zuchstrecken e Samschdeg
Automag - Zwee op ee Coup
MG 4 EV Urban an MG S9 PHEV
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.