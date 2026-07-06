RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nach e puer Maschinnen am LandLE3000 op "Abschidsfaart" duerch de Grand-Duché

Kevin Kayser
Op Nationalfeierdag waren d'Maschinnen, déi bal dräi Joerzéngten hei am Land agesat goufen, eng leschte Kéier am grousse Stil op Tour.
Update: 06.07.2026 10:14

LE3000 op Nationalfeierdag ënnerwee duerch Lëtzebuerg (23.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Organiséiert vun der GAR a.s.b.l, also dem Groupement des amis du rail, ass op Nationalfeierdag d'3000er Maschinn vun der CFL op enger "Abschidsfaart" duerch d'Land ënnerwee gewiescht. Vu moies 9:30 Auer u war d'Maschinn bis géint 17 Auer op de Schinnen am Land ënnerwee, dat vun der Stad aus iwwer Ëlwen, Klengbetten, Waasserbëlleg a Rodange, fir dono nees zeréck an d'Stad ze fueren. Gezunn huet d'Maschinn véier Wegmann-Waggonen, mat deenen och Persounen, déi am Virfeld en Ticket gebucht hunn, transportéiert konnte ginn.

Organiséiert hunn d'Frënn vu de Schinnen dëst Evenement, well si de Leit eng leschte Kéier d'Méiglechkeet wollt ginn, d'Lokomotiv vun der Serie LE3000 an Aktioun z'erliewen.

LE3000 Lokomotiv: Vun 20 erof op 4

1998 koumen déi éischt Maschinne vun dësem Typ fir d'CFL an d'CFL Cargo hei am Land an den Asaz. Um Héichpunkt si ronn 20 vun den LE3000-Maschinnen, wéi se richteg heeschen, bei den CFL am Asaz. Déi belsch Bunn hat am selwechten Zäitraum ronn 60 T13-Maschinnen, déi baugläich sinn, op de Schinnen. 2026 sinn nach just véier 3000er hei am Land am Asaz. Déi fueren awer alleguer fir d'CFL Cargo. Op Nofro huet d'CFL dann och confirméiert, datt dës véier LE3000 u sech nach just dëst Joer hei am Land am Asaz sinn. Bis op eng, déi an e Musée kënnt, ginn a goufen déi aner Lokomotiven all verkaf.

Am meeschte gelies
Warnung virun Arnaque
Bedruchsmasch am Numm vun der Police mécht den Ament den Tour
Fotoen
Formel 1
Charles Leclerc wënnt de Grousse Präis vu Groussbritannien
Fotoen
8
Tour de France
Pogacar iwwerléisst del Toro d'Victoire op der 2. Etapp
Video
Fotoen
4
Police mellt zwou Festnamen
Täter no Iwwerfall mat Pefferspray a Parkhaus gestallt, Abriecher zu Ëlwen gepëtzt
Bëschbränn a Südeuropa
Dausenden Hektar Vegetatioun zerstéiert, Tour-de-France-Etapp ugepasst
Weider News
Automag - Wa Kandheetsdreem an Erfëllung ginn
Ferrari 12Cilindri
Video
Europäescht Streckennetz erweidert
Luxair flitt elo direkt op Helsinki an Edinburgh
Automag: Am Alldagstest
Škoda Enyaq RS
Audio
Fotoen
Op Auto, Motorrad oder Camion: Am Centre de Formation pour Conducteurs ka jiddereen nach eppes bäiléieren.
30. Anniversaire vum Centre de Formation pour Conducteurs
“Déi éischt Schüler hate keen ABS a keen ESP”
Video
14
Déi zwou Spueren am Tunnel Grouft Richtung Norden, sinn nees fir den Trafic op, nodeems méintelaang déi lénks Spuer gespaart war.
"Kee Problem mat Ventilatoren", zwou Spueren nees op
Gemellten Dampentwécklung am Tunnel Grouft war warscheinlech just Stëbs, deen opgewierbelt gouf
D'Aarbechten un de Ventilatoren am Tunnel Grouft féiere scho méi laang zu vill Frust bei villen Automobilisten.
Tunnel Grouft
Bis de Kollektivcongé misst de Verkéier nees normal lafen
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.