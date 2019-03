De Copyright assuréiert Auteuren, Artisten, Realisateuren a vill aner Kreativer. Iwwer 7 Milliounen Aarbechtsplazen an der Unioun sinn dorunner gebonnen.

Och de kontroversen Artikel, dee Plattforme wéi Youtube betrëfft, huet eng Majoritéit zu Stroossbuerg fonnt.

D'Lëtzebuerger Europadeputéiert hate gesot, si géife géint d'Reform stëmmen.

Ëm wat goung et?

Vun villen am Europa-Parlament koum d'Kritik, datt Maschinnen an Algorithmen net iwwer Meenungsfräiheet a Contenu kënnen decidéieren. De Risk, dat och legal Produkter beim Eroplueden op verschiddene Plattformen erausgefiltert ginn, wier ze grouss.

Ma den Axel Voss, Rapporteur vun der Reform, fënnt des Aussoen exageréiert a verteidegt déi nei Copyright-Reform. Et géif ee kee Rideau virun d'Meenungsfräiheet zéien.

„Mit dieser Reform wird es keine Zensur geben. Mit dieser Reform wird die rechtmäßige Meinungsfreiheit eben nicht eingeschränkt. Mit dieser Reform schaffen wir: Rechtssicherheit für den rechtmäßigen Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken. Und bieten viel mehr Möglichkeiten für die einzelnen Nutzer, Bürgerinnen und Bürger. Google, Facebook, YouTube machen hier eine „Governance by Shitstorm“. Sie verbreiten Des-informationen und setzen viel Geld ein, um die öffentliche Meinung zu erschleichen.“

Se géife weisen, wéi einfach et ass, Meenungen ze manipuléieren. Et géing em d'Recht vum kreativem Eegentum an dorëms Entreprisë wéi Facebook, Google oder YouTube ze bremsen, déi Milliarde verdénge mat Contenue vun anere Leit.

Hei d'Schreiwes vun der grénger Europadeputéiert Tilly Metz

Die Mehrheit der Abgeordneten hat soeben gegen das freie Internet gestimmt und ignoriert die Sorgen und Proteste von hunderttausenden von Menschen, die am Samstag in ganz Europa für das freie Internet demonstriert hatten.

Die grüne Europaabgeordnete Tilly Metz kommentiert das Abstimmungsergebnis:

„Der EVP-Berichterstatter Axel Voss und die Mehrheit der EU-Abgeordneten haben heute die Chance vergeben, der Europäischen Union ein modernes Urheberrecht zu geben. Die heute angenommene Einigung ist schlecht für Künstler, Autoren und kleine Verlage und schlecht für die Internetnutzer. Das neue Urheberrecht gefährdet die freie Meinungsäußerung im Internet, denn technisch einwandfreie Uploadfilter gibt es nicht. Algorithmen können nicht unterscheiden und werfen Urheberrechtsverletzungen und legale Weiterverwendung zu Parodiezwecken in einen Topf.“