Um Donneschdeg den Owend hat d'Partei hire Walprogramm fir d'Europawale presentéiert.

D'ADR wëll keen Diktat vu Bréissel. Bei der alternativ demokratescher Reformpartei maache se sech prett fir d'Europawahlen. Op engem Europameeting en Donneschdeg zu Weimeschkierch sinn déi 6 Kandidaten e bëssen duerch de Programm gaangen. D'Haaptfuerderung ass déi vun engem Europa vun den Natiounen.

AUDIO: ADR start Walcampagne / Reportage Pit Everling

D'EU géing haut allgemeng „negativ“ opgeholl gi bei de Leit, seet de Kandidat Fred Keup. Et wiere vill Feeler gemaach ginn an déi misste korrigéiert ginn.

Mir si realistesch, mir wëssen, wat wichteg ass. A wat wichteg ass, dat ass, datt mer der Europäescher Unioun nei Strukture ginn, dass mer se erëm dohi kréien, wou se war a wou se och beléift war, dass mer zu engem Europa vun den Natioune kommen.

D'ADR wëll sech iwwerdeems ofgrenzen zu Rietsparteien à la „rassemblement national“ oder "AFD". Et wier een nämlech net géint d'Europäesch Unioun, ma fir eng reforméiert EU an där zum Beispill d'Unanimitéit bei den Ofstëmmunge misst d'Reegel sinn. Et kéint jo net sinn, datt e Land vu Bréissel forcéiert gëtt, fir Decisiounen ëmzesetzen, déi géint säi Wëlle sinn. E flagrant Beispill ass fir de Gast Gibéryen d'Copyright-Direktiv, wou de Lëtzebuerger Minister am Conseil dogéint gestëmmt huet. Mä et gëtt eng Majoritéit a mir mussen dat elo bannent zwee Joer ëmsetzen a mir hu kee Choix.

E weidere wichtege Sujet ass fir d'ADR d'Thema Migratioun. De Fernand Kartheiser seet, datt d'ADR sech kloer zum Recht op Asyl géing bekennen, et misst een awer géint de Mëssbrauch vum Asyl virgoen.

D'Kandidatin Sylvie Mischel verlaangt a puncto Klimaschutz eng eng raisonnabel Gesamtpolitik, bei där den Hiewel net op der falscher Plaz sollt ugesat ginn.

Bei der Fuerschung an och bei der Industrie ass et wichteg, datt Europa net desindustrialiséiert gëtt duerch eng falsch Klimapolitik. Dekarboniséierung kann net heeschen, datt eis Industrien an aner Länner verlagert ginn an d'Aarbechtsplazen hei ofgebaut ginn.

D'Kandidaten heeschen: Gast Gibéryen, Sylvie Michel, Nicky Stoffel, Tessy Brisbois, Fernand Kartheiser a Fred Keup.

Dës Kandidate wieren d'Crème de la Crème vun der ADR, seet de Generalsekretär Alex Penning, dee vun enger ganz staarker Lëscht schwätzt.

En Donneschdeg gouf et iwwregens och eng Gedenkminutt fir de verstuerwene Grand-Duc Jean. Wéinst der Staatstrauer huet d'ADR eng Rei Aktivitéite fir d'Walcampagne ofgesot oder verluecht.