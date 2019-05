D'Gespréich iwwert d'EU ass wichteg. Et muss och net ëmmer am grousse Sall sinn oder mat Politiker.

Heiansdo geet dofir och eng 3,5 Meter héich Kuppel an der Stad duer. Zanter Abrëll tourt de Projet "European Public Sphere" mat hirer Kuppel duerch Europa. Dëse Weekend war een och zu Lëtzebuerg. No Schengen e Samschdeg, war e Sonndeg den Treffpunkt op der Clairefontaine's Plaz an der Stad. Den Tim Morizet war fir eis op d'Plaz kucken.

Fir Europa méi staark ze maachen, muss een iwwer Europa schwätzen. Esou d'Meenung de Sonndeg de Mëtteg op der Place Clairefontaine.

D'Iddi vum hëlzenen Doum ass et, fir Leit aus aller Welt ënner een Daach ze kréien, fir och iwwert déi Saachen ze schwätzen, wou ee sech vläicht net ëmmer esou eens ass. Ganz nom Motto: et ass besser Brécken ze bauen, ewéi se ofzerappen.

Och wann et net ëmmer einfach ass, en Debat ze starten, esou d'Anne Hardt, Organisateur vun der Benelux-Tour.

Et wieren dacks ganz verschidde Kulturen a Valeuren, déi openeentreffen. Ma géint der Schluss wier ee sech awer meeschtens eens, mengt den Alfred Groff vun der Direkt Demokratie Initiative.

D'Klima-Kris, d'Sécherheet innerhalb an ronderëm der EU, ewéi och dem Lëtzebuerger säi Recht zum Veto sinn nëmmen e puer vun den Themen, déi e Sonndeg opkoumen um leschte Stopp vun der Benelux-Tour.

Themen, déi natierlech déi Woch virun den Europawale schonns weider wäerte verdéift ginn.