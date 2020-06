Fir vill europäesch Länner sinn d'Reeswarnunge vun e Méindeg un nees opgehuewen, mat e puer Exceptiounen.

Spuenien, Norwegen a Finnland hunn hir Arees-Spär nach bis iwwert de 15. Juni eraus verlängert. Och fir a Schweden ze reesen, bleift den Ament mol nach eng Reeswarnung bestoen, well si déi maximal Grenz vu 50 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner an enger Woch iwwerschratt hunn.

Polen ass mam gudde Beispill virgaangen an hat schonn e Samschdeg den Owend seng Grenzen opgemaach. Fir a Frankräich oder Dänemark ze kommen, muss een allerdéngs mat Kontrollen un der Grenz rechnen. Vun e Méindeg un dierf een awer och nees an d'Net-EU-Staaten am Schengenraum, Island, Schwäiz a Liechtenstein reesen.

Eng Exceptioun ass donieft och nach Mallorca, ronn 11.000 Touristen aus Däitschland gi sech e Méindeg an engem éischten Testlaf op der Balearen-Insel erwaart.