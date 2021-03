Wéinst der Inhaftéierung vum Kremlkritiker Alexej Nawalny goufen nei Sanktioune vu Säite vun der Europäescher Unioun verhaangen.

Der Fuerderung vun der EU, fir de Kreml-Kritiker Alexej Nawalny fräizeloossen, hu bis elo keng Wierkung gewisen. Dowéinst setzt d'EU elo déi annoncéiert Sanktioune géint Russland ëm.

Sanktioune ginn ënnert anerem géint héich russesch Staatsfonctionnaire ëmgesat. En entspriechende rechtlechen Text gouf gestëmmt a soll geschwë publizéiert ginn, esou d'DPA.

Cibléiert sinn de russesche Procureur général Igor Krasnow, de Chef vum zentralen Ermëttlungscomitée Alexander Bastrykin, de Chef vu der Prisongsverwaltung Alexander Kalaschnikow an de Chef vun der Nationalgard Viktor Solotow. Si kréien eng Rei Violatioune reprochéiert, dorënner willkürlech Festnamen, breet a systematesch Ënnerdréckung vu friddleche Rassemblementer an der Meenungsfräiheet.

Wéinst engem neien Instrument vun der EU ka méi effektiv sanktionéiert ginn. Et ass elo méiglech, Konte vun Acteuren an der EU anzefréieren, déi Verstéiss géint d'Mënscherechter maachen oder dovunner profitéieren. Dobäi kommen Areesverbueter. Vun en Dënschdeg un dierfen och keng europäesch Persounen oder Entitéiten hinne Sue ginn.

Och d’USA hunn am Zesummenhang mat der Gëftattack an der Arrestatioun vum Alexei Nawalny Sanktiounen annoncéiert, géint 7 Persounen a Russland. Et wier ee sécher, datt Mataarbechter vum russesche Geheimdéngscht d’Attack mam Nowitschok-Nervegëft ausgeüübt hätten, esou e Vertrieder vun der US-Regierung. Et sinn déi éischt US-Sanktioune géint Russland ënnert dem neie President Joe Biden. D’Sanktioune géife sech géint siwe héichrangeg Regierungsvertrieder riichten. Dobäi kommen Exportbeschränkungen. Et hätt ee sech mat der EU ofgeschwat, fir e kloert Signal op Moskau ze schécken.

Russland dogéint huet schonn annoncéiert, géint dës Mesuren eege Mesuren ze huelen. Esou eng Politik géif säin Zil net erreechen, esou de Porte-Parole vum Kreml, den Dmitri Peskow.