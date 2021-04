Dass tropesch Bëscher ëmmer méi verschwannen, well se ofgeholzt ginn, wier zu engem gudden Deel d'Schold vun der Europäescher Unioun.

D'Importer vun de Länner an der EU vun tropeschem Holz oder Produiten, déi doduerch generéiert ginn, géifen e groussen Deel vum weltwäiten Handel ausmaachen a wieren och um Klammen, beseet eng Etüd vun der Ëmweltschutz-Organisatioun WWF.

2017 waren deemno 16% vun der Zerstéierung vun den tropesche Bëscher op den EU-Import zeréckzeféieren, steet am Bericht ze liesen. D'EU wier hanner China (24%), awer virun Indien (9%) an den USA (7%) den zweetgréisste Verursaacher vum Ofholzen, well ëmmer méi Produite mat Soja oder Palmenueleg géife kaf ginn. Fir dës ze produzéieren, wiere grouss Flächen néideg, déi dacks eben duerch d'Ofholze vu Bëscher géife geschaaft ginn. Och déi grouss Demande no Rëndsfleesch, Kaffi a Kakao spillt hei eng Roll. Déi meeschte Bëscher ginn a Brasilien, Indonesien a Paraguay ofgeholzt.

Wéi d'WWF an hirem Rapport schreift, wierkt sech dëst och op de Klima aus: Am Joer 2017 hätt d'Ofholzen indirekt 116 Milliounen Tonnen CO2-Emissioune verursaacht. Dat entsprécht iwwer engem Véierel vun den EU-Emissiounen aus der Landwirtschaft aus deem selwechte Joer.

Ganzer 1,3 Milliounen Hektar Bësch hunn 2017 misse fir den internationalen Handel Plaz maachen, 203.000 dovu fir EU-Importer.