Ob Vakanz an der Groussregioun oder am Süde vun Europa: D'Mesuren, un déi ee sech hale muss, variéiere vu Land zu Land. Hei e klengen Iwwerbléck.

Covid-Reegelen an der EU / Rep. Nadine Kremer

E Samschdeg fänkt d'Päischtvakanz un. Fiert een an d'Vakanz oder bleift ee besser doheem? Déi Froen hu sech sécher eng Partie Leit déi lescht Woche gestallt. En plus änneren d'Restriktiounen an all Land stänneg, sou dass ee séier den Iwwerbléck verléiert. Fir déi ganz Spontan huet d'Nadine Kremer sech informéiert a seet Iech elo, wat wou méiglech ass. Ugefaange mat der Grenzregioun.

Däitschland

Bei eisen däitschen Nopere sinn d'Saarland a Rheinland-Pfalz am labbersten. Do kann ee fir 24 Stonnen ouni Aschränkungen areesen. Fir Iwwernuechtunge sinn d'Reegelen an all Bundesland anescht. Ma déi meescht froen ee PCR-Test, deen net méi al wéi 72 Stonnen ass oder ee Schnelltest aus de leschten 48 Stonnen.

Eng Ausnam gëtt et fir Geimpfter. Persounen, déi schonn 2 Mol geimpft goufen a wou déi lescht Impfung scho méi wéi 14 Deeg hier ass, brauche keen Test ze maachen.

Frankräich

Fir a Frankräich brauch een en negative PCR-Test, dee manner wéi 72 Stonnen al ass an eng Deklaratioun, dass ee keng Symptomer huet. Oppassen hei op de Couvre-feu tëscht 21 Auer owes a 6 Auer moies.

Belsch an Holland



An der Belsch ass d'Reesen ouni essentielle Grond fir 48 Stonnen zwar ofgeroden, mä méiglech. Bleift ee méi laang, muss een en Test maachen, ee Formulaire ausfëllen, dass ee keng Symptomer huet, a fir 10 Deeg an d'Quarantän.

D'Belsch ass deemno eist eenzegt Nopeschland, dat eng Quarantän fuerdert. Dës muss een och maache fir an Holland. Mécht een awer no 5 Deeg een Test an deen ass negativ, dierf ee schonn éischter erëm eraus. Fir mam Fliger anzereesen, brauch een en Test aus de leschten 72 Stonnen.

Schwäiz an Éisträich



D'Schwäiz huet een änleche System. D'Quarantän vun 10 Deeg ka mat Test op 7 Deeg verkierzt ginn. Fir d'Arees brauch een hei och ee PCR-Test, deen net méi al ass wéi 3 Deeg, an och ee Formulaire.

Och d'Éisträicher wëlle bei der Arees ee PCR-Test vu manner wéi 72 Stonnen oder ee Schnelltest aus de leschten 48 Stonnen. Dat kann een awer ëmgoen, wann een zanter op d'mannst 4 Deeg vollstänneg geimpft ass. Donieft wëlle si een ausgefëllte Formulaire, schécken awer keen a Quarantän.

Italien

Italien fuerdert ee PCR- oder Schnelltest aus de leschten 48 Stonnen an ee Formulaire. Eng Quarantän gëtt et net méi, dofir muss ee sech awer regional bei der zoustänneger Santé-Verwaltung, wou een hireest, umellen. Italien ass an Zonen agedeelt. A rout Regiounen dierf een nëmme mat enger wichteger Ursaach areesen. Oppasse muss een och hei op d'Ausgangsspär tëscht 22 Auer owes a 5 Auer moies.

Spuenien

Eis spuenesch Frënn sinn e bësse méi large. Een Test an ee Formulaire brauch een nëmmen, wann ee mam Fliger oder Schëff areest. Eng Arees mam Auto geet ouni Restriktiounen. Och eng Quarantän gëtt et net. Trotzdeem änneren hir Reegele vu Regioun zu Regioun. Hei gëllt et also sech virum Depart ze informéieren.

Deemno kann ee reesen an och Transit duerch d'Länner maachen. Ma all Land huet Restriktiounen an déi wäiche liicht vuneneen of. Fir d'Päischtvakanz leien den Ament virun allem zwee Länner am Trend, sot eis d'Laura Garofoli vum ACL:

Frankräich an Italien sinn e bësse méi large ginn. Frankräich war jo eng laang Zäit zou an do stierze sech d'Leit ganz vill elo fir d'Päischtvakanz. An Italien, si hate jo och déi Quarantän vu 5 Deeg, déi ass jo och opgehuewe ginn. Do stierze sech d'Leit och den Ament vill hin.

Méi Informatiounen iwwer d'Coronamesurë beim Reese fannt Dir um Site vum ACL. Den Automobilclub huet eng Tabelle mat Informatioune pro Land, déi si all Méinden, Mëttwoch a Freiden aktualiséieren. Wann een e Formulaire fir ze reese braucht, ass deen och beim eenzele Land verlinkt.