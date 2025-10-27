E Samschdeg den Owend gouf d'Lëtzebuerger Police vun hire belsche Kolleegen informéiert, dass e Mann seng Ex-Frëndin a säi Kand entfouert hätt.

E wier vun der Belsch a Richtung Däitschland ënnerwee.

D'Lëtzebuerger Police konnt séier intervenéieren a konnt den Auto op der Lëtzebuerger Säit zu Maartel stoppen.

Op Uerder vum Parquet gouf de Mann verhaft an huet um Sonndeg am Nomëtteg Rendez-vous beim Untersuchungsriichter. 