Den europäesche Parquet hëlt ënnert der Direktioun vun der rumänescher Juristin Laura Codruta Kövesi hir Aarbecht op.

Fir déi Geleeënheet sinn och d'Vize-Presidentin vun der EU-Kommissioun Vera Jourova an de Justiz-Kommissär Didier Reynders op Visitt zu Lëtzebuerg. Den europäesche Parquet soll bei Delikter enquêtéieren, déi op d'Käschte vum EU-Budget ginn, wéi Korruptioun, Bestiechung, Geldwäsch oder d'Verontreie vun EU-Gelder. Ermëttelt gëtt vu Montante vun 10.000 Euro un. A bei TVA-Fraude iwwert d'Grenz ewech kann och ermëttelt ginn, dat vu Montante vun 10 Milliounen Euro un.

Sënn vum europäesche Parquet ass et bei grenziwwerschreidenden Delikter méi séier a méi effikass kënnen z'ermëttelen, well déi national Instanzen an deene Fäll limitéiert sinn. Et gëtt domat gerechent, dass de Parquet mat 3.000 bis 4.000 Affären d'Joer wäert befaasst sinn. Et gëtt geschat, datt der EU eleng duerch TVA-Fraude all Joer 30 bis 60 Milliarden Euro duerch d'Lappe ginn. De Schued duerch aner Delikter gëtt op ronn 500 Milliounen Euro am Joer geschat.