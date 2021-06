D'EU-Kommissioun huet decidéiert, d'TVA-Entlaaschtung beim Import vu Wueren am Wäert vu bis zu 22 Euro ofzeschafen. Dobäi kommen nach aner Fraisen.

Dovu betraff si wéi gesot Wueren, déi ausserhalb vun der EU kaf ginn. Bis elo ware Wueren an engem Wäert ënner 22 Euro vun der TVA befreit, wa se an d'EU importéiert goufen. Vum 1. Juli 2021 u gëllt dat awer net méi.

Wat ännert sech genee?

Als Beispill: Wann een eppes fir 2 Euro aus engem Net EU-Land keeft, z.B. a China oder aus den USA, da kommen nach emol 17% fir d'TVA dobäi, plus d'Beaarbechtungsfraisen. Bei der Post z.B. waren dat virdrun ëmmer 15 Euro, déi fir den Dedouanement dobäi kommen. Deemno géif dann e Pak, dee virdrun 2 Euro kascht huet, elo 17,34 Euro kaschten, virausgesat den Tarif fir den Dedouanement géif och hei mat 15 Euro applizéiert ginn.

Op Nofro hi bei der Post, krute mer matgedeelt, dass och bei hinnen also alleguerten d'Wueren, déi ausserhalb der EU bestallt goufen, beim Zoll passéiere mussen an eng Tax bezuelt muss ginn. D'TVA an d'Fraise kënne bei der Post via Digicash bezuelt ginn, oder sur Place wann de Pack iwwerreecht gëtt. Bei Päck bei deenen d'Valeur ënner 22€ läit, muss een elo 5€ Fraise bezuelen. Bei Päck iwwer 22€ bleift et bei 15€ Fraisen. Dës Fraise beinhalten den Handling vum Pack, d'Deklaratioun selwer an d'Frais de Stockage. Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Post. Déi komplett aktualiséiert Broschür vun der Post gëtt et hei!

Bei aneren Transporteure wéi TNT, FedEx, UPS oder DHL hate mer och nogefrot. Kee vun den Transporteure konnt oder wollt eng Ausso maachen zu de Fraisen, déi fir den Dedouanement wäerten ufale bei deene klenge Päck.

Wéinst den Ännerunge vum 1. Juli un huet dann och de Mars di Bartolomeo eng parlamentaresch Fro gestallt, fir gewuer ze ginn, wéi dat an Zukunft wäert um Terrain oflafen. De Finanzminister Pierre Gramegna äntwert, dass en neie Guichet unique an den Asaz kënnt, fir d'Deklaratioune fir Importer vu Wueren ënnert enger Valeur vun 150 Euro ze vereinfachen. Fir alles wat méi wéi 150 Euro Valeur huet, ännert näischt.

De Guichet unique beim Import gëtt vun der Administration des douanes et accises geréiert, zesumme mam Enregistrement. D'Kontroll vun den importéierte Wuere läit ënnert der Responsabilitéit vun der Douane.

De Pierre Gramegna verweist a senger Äntwert awer och nach emol drop, dass all Import vu Wueren aus Drëttstaaten bei der Douane muss deklaréiert ginn, an dass den Transporteur dofir Fraise verrechent, déi dann ënnert z.B. "frais de présentation en douane", "frais douane", "frais de dédouanement", "frais d'agence en douane" oder "autres frais" wäerten opgelëscht ginn an der Ofrechnung. Den Transporteuren ass fräigestallt, wéi vill si fir déi Prestatioun froen. Déi Fraisen déi do ufalen, ginn iwwerdeem net un d'Douane weidergeleet.

Verkeefer ausserhalb vun der EU ginn iwwerdeem encouragéiert, sech beim IOSS-System ze registréieren, wouduerch de Präis fir de Keefer komplett transparent soll sinn, mat TVA plus Import- an Douaneskäschten. Méi Erklärungen an Detailer heizou fënnt een am Schreiwes vum Centre Européen des Consommateurs Luxembourg.

Pressecommuniqué vun der Administration des douanes et accises



E-COMMERCE: NOUVELLES RÈGLES TVA APPLICABLES À PARTIR DU 1ER JUILLET 2021 25/06/2021

Conformément à la Directive (UE) 2017/2455 du Conseil, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l’importation de biens dont la valeur globale n’excède pas 22 euros est supprimée à partir du 1er juillet 2021.

Il s’ensuit que tous les achats en ligne en provenance d’un pays tiers sont soumis à une déclaration en douane ainsi qu’au paiement des droits et taxes. Il s’agit notamment des droits de douane, de la TVA, des accises et autres taxes.

Au dédouanement, le transporteur, l’opérateur postal ou l’opérateur express requiert le plus souvent des frais connexes tels que des frais de présentation ou frais d’accomplissement de formalités douanières. Il facture et perçoit ces frais pour son compte aux fins de l’établissement de la déclaration en douane.

A noter que seule la perception des droits de douane, de la TVA et des autres taxes, telles que les accises, incombe à l’Administration des douanes et accises.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter la page "Colis / envois - Toutes les informations" de la rubrique "Pour en savoir plus" ci-dessous.

Pressecommunique vun der Post vum September 2018 betreffend den Douane-Fraisen

POST LUXEMBOURG – FRAIS D’AGENCE EN DOUANE DE 15 EUROS

Dernière mise à jour 11/09/2018

Au vu des nombreuses demandes d’information réceptionnées dernièrement, l’Administration des douanes et accises tient à fournir la précision suivante :

Les frais de 15 euros facturés aux destinataires d’envois importés dans l’Union européenne sont des frais (dits frais d’agence en douane) que POST Luxembourg demande pour ses services prestés pour le dédouanement de la marchandise.

Lors de l’importation d’une marchandise, seuls la TVA et des droits de douane sont prélevés par l’Administration des douanes et accises.

Le montant forfaitaire de 15 euros demandé par l’entreprise POST Luxembourg revient à cette dernière et n’a aucun rapport avec l’Administration des douanes et accises.

Ainsi toute question ou réclamation éventuelle en rapport avec ledit montant de 15 euros frais d’agence en douane est dès lors à adresser directement à POST Luxembourg.