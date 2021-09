D’Unioun misst zesummenhalen an engersäits géint illegal Migratioun handelen an anerersäits de berechtegte Refugiéen hëllefen.

Vun der Covidkris a Klimakris, iwwert d’Digitaliséierung, Steieren, sozial Rechter oder nach Afghanistan – an hirer Ried zur Lag vun der Unioun huet d’EU Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen e Mëttwoch haaptsächlech d’Aktualitéit vun de leschten 12 Méint kommentéiert. Si huet d’entspriechend Aktioune vun der EU probéiert ze verdeedegen a si huet e puer Saachen annoncéiert.

Sou wäert d’EU nach zousätzlech 200 Millioune Vaccinsdosissen u méi schwaach Länner verdeelen. Fir den Afghanistan ginn et iwwerdeems weider 100 Milliounen Euro humanitär Hëllef.

Wärend der gréisster globaler Gesondheetskris zanter engem Joerhonnert hu mer decidéiert, et gemeinsam unzegoen, fir datt all Deel vun Europa Accès op d'Impfung kritt, déi Liewe rett. Wärend der déifster globaler ekonomescher Kris a Joerzéngten hu mer decidéiert, et gemeinsam unzegoen mat NextGenerationEU. An an der uergster planetarescher Kris vun allen Zäiten hu mer decidéiert, et gemeinsam unzegoe mam European Green Deal.

E puer weider Annoncen erausgepickt : änlech wéi den Erasmus-Programm fir Studenten, solle jonk Europäer mat engem neie Programm mam Numm „Alma“ d‘Méiglechkeet kréien, eng kuerz professionell Erfarung an engem anere Land ze maachen.

A punkto Digitaliséierung wäert d’EU Kommissioun en „Chip Gesetz“ op den Dësch leeën, fir ze probéieren, onofhängeg vun Asien ze ginn. D’Kommissiounspresidentin huet dann och eng Initiatv annoncéiert fir géint Stréigesellschafte virzegoen, mat deene Benefisser viru Steiere géinge verstoppt ginn.

A punkto Geopolitik huet d’Ursula Von der Leyen vun engem „neien internationalen Uerder“ geschwat. D’EU hätt militäresch Capacitéiten, mee wat géingen se bréngen, wann se net kënnen agesat ginn, well et kee politesche Wëlle gëtt huet si gefrot? Dowéinst wéilt si e Fundament bauen, deen et géing der EU erlaben, Decisiounen ze huelen. Änlech Kritik gouf et a Saache Migratioun, déi antëscht vu „Géigner“ géing souzesoen ewéi eng Waffe géint d’EU benotzt ginn. D’Unioun misst zesummenhalen an engersäits géint illegal Migratioun handelen an anerersäits de berechtegte Refugiéen hëllefen.

De Resumé vum François Aulner

De François Aulner iwwert de "State of the Union"

Graff resuméiert, d’Ried zur Lag vun der Unioun weist e bëssen ewéi den Toun op der Welt méi rau gëtt. An och eng EU déi ëmmer sougenannt „Wäerter“ héich hält, gëtt sech ëmmer méi realistesch a wëll A) méi autonom sinn a B) méi haart sinn. Ob dat d'Wäerter vun der EU sinn oder ob dat iwwerhaapt geléngt. Dat sinn aner Froen...